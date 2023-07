Habitantes de la colonia Libertad viven entre aguas negras

Mazatlán, Sin.- Un desbordamiento de aguas residuales lleva más de un mes en la colonia Libertad, justo a la altura de la calle 13 de Mayo y la avenida General Pesqueira.

Los habitantes de la zona añaden que la problemática ya fue reportada a Jumapam, pero que han sido ignorados, pues no han tenido respuesta por parte de la paramunicipal.

"Desde que la fuga comenzó se reportó con Jumapam y hasta la fecha no han venido ni siquiera a darse la vuelta en esta parte de la colonia, no les han importado los reportes que hicimos, ya estamos cansados, porque este tipo de problemas a cada rato se viven en la colonia", comentó Silverio, vecino de la calle Emiliano Zapata.

Los habitantes del asentamiento también aseguran que no se puede ni caminar o pasar en vehículos por el lugar debido a los encharcamientos que hay sobre la avenida General Pesqueira y la calle 13 de Mayo.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"En veces, aunque te vayas en moto o carro, no se puede ni pasar, porque si te vas en carro no ves los baches que hay, todo porque los charcos no dejan ver, y en moto se batalla, porque el agua llega hasta los pies, ni siquiera podemos ir a la tienda", añadió.

Contaminan el Estero del infiernillo

El vecino aseguró que el problema más grave que se vive es que las aguas negras se van hacia el Estero del Infiernillo, el cual está ubicado justo a un costado de donde se encuentra la fuga de agua.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Se está contaminando todo el estero a causa de esta fuga, porque no es la primera vez que el agua sucia se va para allá. Esto afecta el medio ambiente, es por eso que cada que hay una fuga de agua, queremos que vengan a reparar, porque todo el drenaje se va para el estero", añadió.