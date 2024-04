Peligro latente en el Faro: Socavón amenaza a turistas y transeúntes

Mazatlán, Sin. -A pesar de la alta afluencia turística en la zona del Faro, donde los visitantes suelen disfrutar del paisaje y tomar fotografías de la bahía antes de abordar catamaranes, la falta de medidas de seguridad representa un riesgo inminente para los transeúntes.

Cientos de personas que transitan diariamente por el área para ejercitarse o simplemente pasear se encuentran expuestas al peligro debido al deterioro acelerado del concreto, provocado por la salinidad del mar y el constante golpeteo de las olas.

Aunque el socavón está cubierto con un pedazo de madera, esta improvisada medida no ofrece la seguridad necesaria, especialmente considerando que el problema persiste sin ser atendido por las autoridades municipales durante más de dos años.

Operadores de catamaranes y trabajadores locales han alertado sobre la peligrosa situación, ya que muchos turistas, sin conocimiento del riesgo, han transitado por la zona sin consecuencias graves hasta el momento, aunque el peligro es latente.

"Seguido pasa por ahí mucha gente y no les importa, a la brava pasan sin que les importe lo que hay para advertirlos, y otros que no saben que los ven como basura, una vez una señora andaba cayéndose por ahí, hasta que les dijimos que no anden pasando por ahí, es muy peligroso y que había un socavón, ahora la gente pasa por las orillas, pero no hay necesidad de eso, ocupa una remodelación todo ese tramo", advirtió Ramiro, quien trabaja prestando servicios en catamaranes.

Antecedente

El 4 de diciembre de 2022, El Sol de Mazatlán investigó la problemática del área en cuestión, la cual sigue sin resolverse hasta la fecha.

En aquel entonces, bajo la recién otorgada administración a Edgar González Zataráin como presidente municipal, se descartó la posibilidad de concretar un complejo turístico en la zona, argumentando deficiencias en los servicios públicos básicos de las colonias populares que requerían atención prioritaria. A pesar de este pronunciamiento, queda en incertidumbre si se tomarán medidas para la rehabilitación del área afectada.