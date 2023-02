Feliciano Castro niega abuso de poder por denuncias de Almendra Negrete

Culiacán, Sin.- "No hay tal abuso", indico el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, respecto a los señalamientos vertidos sobre la legisladora morenista Almendra Negrete Sánchez.

La legisladora levantó denuncias en contra del activista Tiago Ventura el viernes pasado, donde manifestaba que el activista en pro de la comunidad LGBT realizó actos de extorsión en su contra e insultos.

Por estas acciones, Almendra Negrete solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado y al Instituto para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos; además, mencionó que elaboro una denuncia penal en contra del activista por presunto fraude.

Ante esto, Castro Meléndrez indicó que no se trata de abuso de poder de parte de la diputada.

"Eso no existe, es una suposición. Yo también podría decir que Almendra Negrete hace señalamientos, en contra de la otra persona. Entonces no hay tal abuso, eso le corresponde resolverlo a una instancia legal, no a nosotros.", declaró.

Acción propia

Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario de Morena, detalló que la diputada no consultó con la fracción las demandas y señalamientos que realizó.

Asimismo, detalló que no es un asunto de apoyarla o no, sino que ella actuó desde el derecho para interponer las denuncias.

Destacó que no es una situación de desigualdad el hecho de que la diputada haya denunciado a Ventura, pues "ante la ley, todos somos iguales".