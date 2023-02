Diputados de Morena no sabían de las denuncias de Almendra Negrete

Culiacán, Sin.- Las denuncias vertidas por la diputada Almendra Negrete, contra Tiago Ventura, no fueron consultadas con el grupo parlamentario de Morena en el Congreso; mencionó el integrante de la fracción, Serapio Vargas.

El legislador expresó que no cree que los congresistas de Morena hubiera aprobado ese tipo de acciones.

El 3 de febrero, la diputada Almendra Negrete citó a los medios de comunicación en la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; allí comunicó que había solicitado medidas de protección ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto para la Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.

Explicó que estas denuncias fueron contra Tiago Ventura, por realizar conductas de intimidación o molestias en su contra.

"En el grupo, yo he estado en todas las reuniones y no se había planteado eso; y yo no creo que apoyaran a una postura de esa naturaleza", comentó.

Diferencia de pesos

Por otro lado, Vargas declaró que en su perspectiva los funcionarios que interponen denuncias contra ciudadanos es abuso de poder.

"A mí me parece que uno como ente público, cuando acusa a un ciudadano común, es como meter a un peso pesado con un peso pluma", destacó.

Indico que él en lo particular no hubiera interpuesto ninguna denuncia, mencionó que debe de existir una delimitación de los temas de moral particular y la función pública.

Cualquier actual de un agente público tiene consecuencias, y uno tiene que revisarlas muy bien

Serapio Vargas