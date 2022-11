Acusan a Almendra Negrete por bloquear a ciudadano que la criticó en sus redes

Culiacán, Sin.- Almendra Navarrete, diputada de Morena y es secretaria de la Diversidad en el Comité Nacional de Morena, bloqueó a un ciudadano, supuestamente tras emitir críticas en su contra.

Esta situación va en contra de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se concedió un amparo a un periodista en 2019, luego de que una fiscal de Veracruz lo bloqueara de su cuenta de Twitter.

La Corte determinó que, si un funcionario bloquea de sus cuentas a una persona, aunque lo critique duramente, es un atentado en contra de la libertad de expresión y el acceso a la información de los ciudadanos.

En este caso, la diputada Negrete bloqueó de su fanpage oficial de legisladora al ciudadano Lucas Padilla, quien publicó el asunto en su cuenta de Facebook.

“Almendra Negrete no soportó mis críticas, nunca responde, pero señal de que me lee es que me bloqueó de su página de Facebook de diputada. No me bloqueó de su página personal. Alguien hágale ver a la diputada que debió haber sido al revés, pues como servidora pública no debe bloquear a los ciudadanos”, expuso Padilla.

Por consecuencia, usuarios de la red social empezaron a compartir el tema resuelto por la SCJN, enfatizando a favor de Negrete.

Con base en la versión de Padilla, este criticó que Almendra Negrete al señalar que no debió contender para la secretaría de la diversidad debido ella cuenta con un puesto de diputada local.

“Por ejemplo, no debió contender, siendo diputada, para ocupar la secretaría nacional de la diversidad sexual, pero no aplicando los estatutos, lo hizo. Ya les dijeron a todos esos que hoy dobletean puesto, que deben renunciar a uno de los dos. Obviamente Almendra Negrete no lo ha hecho.”