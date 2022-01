Ex regidores llevan a la quiebra al Rastro TIF

Mazatlán, Sin.- El 11 de enero, el ex regidor Felipe Velarde Sandoval fue nombrado director del Rastro Municipal Tipo Inspección Federal y se le dio la encomienda de que esta paramunicipal fuera sustentable y autosuficiente, o por lo menos, que los gastos que ocasionan su operatividad fueran cubiertos por las propias cuotas de recuperación que ahí se tienen.

Y no es para menos. Luego de su nombramiento, salió a relucir el caso de una empresa privada de venta de carne de puerco a la que le autorizaron las labores de rastro, que bien pudieran haber sido ejecutadas del el Rastro Municipal TIF y del cual es su obligación, pero no fue así.

Local Rastro municipal requiere de una "manita de gato"

La empresa sólo consiguió un permiso, pero no una concesión, por lo que raya en una irregularidad que fue avalada y permitida por unos regidores, a sabiendas que esto perjudicaba las finanzas del Rastro Municipal.

Y es más, esta empresa privada, no solo ejercía las facultades de rastro para sus animales propios, sino que también operaba para terceras personas, lo que no tenía permitido.

Y todo porque en la sesión de Cabildo llevaba a cabo el pasado 12 de agosto se trató mal el caso, ya que lo que la empresa requería para cumplir con su propósito era una concesión, para que pudiera hacer las labores de rastro, sin embargo, los regidores por mayoría, sólo le consiguieron un permiso por lo que duraba esa administración, hasta el pasado 31 de octubre, pero hasta el momento, sigue sin concretarse un segundo periodo.

Solamente se le dio un permiso para que la empresa “Carnitas El Compadre de Mazatlán” pudiera ejercer en la legalidad las labores de rastro, pero de los animales que eran para el sostenimiento de esta misma empresa.

Pero, ¿qué pasó? La autoridad municipal se enteró que a esta empresa le fue autorizado funcionar como rastro, ejercía la matanza de otros carniceros, mientras el Rastro Municipal TIF estaba en números rojos, situación en la que sigue.

CABILDO COMETE UNA IRREGULARIDAD

En la sesión ordinaria No. 67 del Cabildo del pasado 12 de agosto del 2021, en el noveno punto del orden del día, se trató el asunto de la autorización de aprobar a la empresa “Carnitas El Compadre de Mazatlán, SA de CV ” llevará a cabo las funciones de rastro, es decir, que se regularizada su situación, porque estaba funcionando como tal, pero sin permiso.

Local Sacrifican en el rastro municipal 60 reses por día para venta en carnicerías

“UNICO: Que resulta procedente la solicitud de C. René Salas Lizárraga, administrador de la empresa denominada Carnitas El Compadre de Mazatlán, S.A. de C.V. para el sacrificio de: Ganado Porcino, únicamente las que sean propiedad de la empresa Carnitas El Compadre de Mazatlán S. A. y cuyas carnes sean destinadas al Consumo de la Empresa Carnitas El Compadre de Mazatlán”.

En una acalorada discusión, se expuso que esta empresa privada sí podía cumplir las funciones de rastro, pero que no cumplía con los requisitos para que le fuera otorgada la figura de concesión, sino solo un permiso. A la hora de la votación individual, fue aprobado por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención (De la regidora Santa del Carmen Tirado Díaz). Es decir, no se alcanzó la mayoría calificada (2 terceras partes).

Se expuso luego de la sesión de Cabildo, que si le fue autorizada la función de rastro, pero como no se alcanzó la mayoría calificada no tendría validez la autorización más allá del 31 de octubre pasado.

El ex regidor Rodolfo Cardona explica que luego de la votación, no se le debió haber autorizado a esta empresa ejercer la función como rastro, “porque el servicio público de rastro es un servicio público obligatorio a prestar por el municipio, y pueden participar los privados pero bajo la figura de la concesión, y el dictamen que fue elaborado por los regidores de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, que encabeza la regidora María Teresa Núñez Millán no fue elaborado como Concesión, por lo que no cumplía con los requisitos”.

UN RASTRO TIF CON NÚMEROS ROJOS

Para el ex regidor Rodolfo Cardona Pérez, el actual Rastro Municipal TIF le está saliendo muy caro al municipio porque sigue sin ser autofinanciable.

Puso de ejemplo que para construir este rastro, el Ayuntamiento solicitó un crédito por 40 millones de pesos en el 2017. El Gobierno Municipal le destinó un presupuesto en el 2018 de 65 millones de pesos; en el 2019 le destinó 35 millones de pesos; en el 2020 8 millones y medio, aunque el Cabildo le había autorizado un presupuesto anual de 4 millones de pesos, y al mes de junio del 2021, ya se le habían entregado 8 millones de pesos, cuando el Cabildo le había autorizado un presupuesto anual de total de 5.1 millones de pesos. “Es decir, más de 115 millones de pesos se han invertido y se han subsidiado para la operación del rastro TIF, sin que a la fecha se haya cumplido el objetivo para el cual fue creado…”, expuso el ex regidor Cardona Pérez.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Dijo que a estas alturas, el rastro ya debería de ser autosuficiente y no debería de estarle costando al Municipio su operación, pero esto sigue pasando, porque no se sacrifica el suficiente número de porcinos y de ganado vacuno, por lo que recomendó revisar el caso, porque autorizar un rastro privado le iba a seguir pegando a las finanzas de esta paramunicipal.

Y sin embargo, lo autorizaron y las finanzas siguen en números rojos.

SE REVISA EL CASO: AYUNTAMIENTO

Para el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, el tema del rastro de esta empresa privada ha causado mucho ruido y le ha afectado incluso a las propias finanzas de la administración del rastro municipal, porque uno de los márgenes más favorables para las finanzas es la matanza del puerco, eso les da un buen margen de utilidad y que sirven para el sostenimiento del mismo rastro.

“Sin embargo, fueron permitiendo que en rastros clandestinos se empezaran a hacer sacrificios y luego salió un permiso a través de Cabildo solamente se le dio permiso para que fuera para consumo propio de la empresa, de esa empresa, es decir, que sus puercos que ellos comercializan a través de sus derivados los pudieran sacrificar en su rastro propio y se les dio ese permiso en un momento en Cabildo, sin embargo, lo que se ha demostrado que maquilan el espacio, le dan entrada a otras empresas que se fueron o no entraron o no llegaron al Rastro Municipal”, explicó el funcionario municipal.

Local Urgen tres rastros municipales en Culiacán: Serapio Vargas

Aseguró que eso mantiene trabajando en un porcentaje muy bajo al Rastro TIF porque no está utilizando toda su infraestructura, por lo que toda la carne de puerco que se comercializa en los mercados, llega a través de rastros clandestinos y no por el Rastro Municipal.

González Zataráin dijo que solamente se le dio el permiso por el periodo de la administración, porque no se pueden dar por más tiempo.

“Lo que tiene que ajustarse, es el tema del cumplimiento, se están buscando los elementos, se le puede sancionar o se le puede cancelar, clausurar el rastro por el incumplimiento del permiso otorgado”, indicó.

El secretario del Ayuntamiento informó que actualmente se están documentando porque no quieren llegar de manera abrupta como se ha hecho en el pasado, que llegan y clausuran en el momento, sin hacer todo el soporte que tiene que llevar, y al final se cae el caso, se amparan y el municipio es el perjudicado.

“Eso es lo que no se quiere que eso suceda, se está documentando, estamos ya en la etapa final de la documentación de ese tema para poder llevarlo al Cabildo para la revocación de ese permiso”, adelantó el funcionario.

Ante la posibilidad de que pudiera haber un posible conflicto de interés del mismo director del Rastro Municipal TIF con los dueños de esta empresa privada, González Zatarain dijo que ya está metida en ese caso la Secretaría del Ayuntamiento, Asuntos Jurídicos, el Órgano Interno de Control del Municipio, quien los está asesorando y le está dando seguimiento la misma Síndica Procuradora, quien lleva el caso de la mano.

Con los resultados que se tengan con Felipe Velarde al frente del Rastro Municipal TIF, se verá si se está cumpliendo con meter en cintura a los rastros clandestinos o continuarán los números rojos del Rastro Municipal.













Lee más aquí ⬇





Local Dibujos que cobran vida en las manos de Miriam Edith