Dibujos que cobran vida en las manos de Miriam Edith

Mazatlán, Sin.- A la mazatleca Miriam Edith le apasiona pasar las horas del día dibujando, y a raíz de la pandemia del Covid-19, se convirtió en una de sus principales actividades; lo que empezó como un hobbie hoy en día le da también la oportunidad de obtener ingresos económicos.

Su talento es nato, viene de familia, heredó de su padre la pasión por el dibujo y de su madre la creatividad, solo fue cuestión de práctica y perseverancia para perfeccionar sus obras de arte.

"No me acuerdo qué edad tenía, pero estaba en la primaria, cuando empecé a dibujar, eran cositas sencillas como florecitas y de ahí fui escalando, pero en sí el dibujo me empezó a gustar porque yo me acuerdo que veía las caricaturas y decía: ‘yo quiero hacer eso’", contó.

Nunca ha tomado ningún curso o taller, pero sí se ha apoyado de algunos videos de internet, fue más bien la práctica la que la hizo mejorar.

"Tenía una maestra de Artes en la primaria que un día nos pidió dibujar una flor y me acuerdo muy bien que me dijo: ‘a veces no nacemos para esto’ y yo pensé: ‘no, voy a demostrar que sí’", recordó.

A pesar de que tiene la habilidad, confiar en su talento no ha sido fácil, en su camino se ha encontrado con personas que intentan desanimarla, que no valoran su tiempo ni su trabajo y por esta razón es muy exigente consigo misma y muy perfeccionista.

Hace apenas un año empezó a vender sus dibujos, a través de Facebook, para generar sus propios ingresos; en redes sociales se le encuentra como @miriamhdezart (Instagram), @DrawingM_Miriam (Twitter) y DrawingM (Facebook).

"Es un trabajo, pero un hobbie también, cuando no estoy trabajando sigo dibujando, porque es algo que yo quiero hacer", comentó.

Entre las técnicas, primero incursionó con lápiz, después pasó al carboncillo y luego al grafito, además utiliza bolígrafos, plumas, colores, pasteles y gises.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

No solo dibuja con imágenes de referencia, también lo que sale de su imaginación; lo que más le piden los clientes son rostros, personajes y paisajes. En un solo día ha llegado a elaborar hasta 10 dibujos.

Cuando cursaba la preparatoria fue ganadora de primeros lugares en competencias de dibujo, también participó en un concurso convocado por Immujer, donde ganó el segundo lugar.

El sueño de la joven artista de apenas 21 años de edad es exponer sus obras de arte en alguna galería o museo.

"Para mí es un sueño que expusieran algún día mis trabajos en la galería de La Gran Plaza o en algún museo, sentir esa sensación de entrar y ver mis dibujos ahí sería genial".

