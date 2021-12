El arte que nació del grafiti

Mazatlán, Sin.- El grafiti es una expresión artística que ha nacido para expresar diversas emociones y sentimientos, entre los que han predominado temas sociales y de protesta que han visto explotar el talento de miles de artistas urbanos.

Incluso hoy en día ilustradores y diseñadores gráficos han potencializado sus habilidades para adoptar esta tendencia y aprovecharla como una forma de darle vida a una diversidad de espacios públicos.

Tal es el caso de Carlos Loaiza, mejor conocido como “Lesor”, un mazatleco que descubrió su talento gracias al grafiti, en el año 1999, cuando el arte callejero vivía su mejor época.

Un año después pintó su primer mural como tal, con piezas más complejas, colores e ilustraciones en una de las avenidas del Fovissste, de ahí empezó a pedir espacios para poder desarrollar su creatividad.

"En ese tiempo era difícil, porque se decía que los grafiteros eran vagos, cholos, y para que me dieran permiso de pintar las bardas o paredes en una casa tenía que mostrar primero el boceto de lo que quería hacer".

Desde que estaba en el kínder, le gustaba dibujar y colorear y fue a los 13 años cuando empezó a rayar de manera ilegal en diversas avenidas. A los 18 años empezó ya con el grafiti artístico.

Recuerda que su papá estudió dibujo técnico y su trabajo era más tipo arquitectónico, por lo que esas formas geométricas que usaba fueron las que de alguna manera despertaron su ADN del arte.

"Lesor" estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en el Itesus y después de trabajar por varios años en diferentes empresas de publicidad, como ilustrador, maestro de diseño y dibujo, ahora trabaja por su cuenta. Poco a poco empezó abrirse camino con su arte, que lo ha llevado a diferentes estados del país y de Estados Unidos.

El arte comercial le da el sustento para vivir, pero lo suyo, lo que lo llena, son los murales sobre paredes de grandes dimensiones. Su arte nació en esos espacios, en el grafiti, los muros en las calles son el lienzo perfecto.

"En todos los trabajos que he estado he aprendido mucho y luego llega el momento del arte del grafiti, arte urbano. Que te hablen y te paguen bien por ese proyecto, que lo haces con esa pasión y gusto por la pintura, es un logro para mí, ahora me hacen mi propuesta, pero ya con mi estilo”.

En la actualidad también ejerce como artista visual y manifiesta que las transformaciones, los cambios, procesos y el desarrollo, son lo que mueven a la vida.

“A lo largo de los años la naturaleza y la humanidad se han visto envueltas en grandes revoluciones y sucesos que marcaron la historia, y dieron un importante giro al presente y al futuro”, dijo.

Con 20 años de experiencia en el arte urbano, busca plasmar figuras y colores que gusten a niños, jóvenes y adultos, para que se identifiquen con cada imagen diseñada.

El artista visual, que nació y creció en la colonia Lico Velarde, tiene decenas de murales en las calles, avenidas, iglesias y barrios de Mazatlán, pues por medio del arte transmite su mensaje de fe cristiana.

“En Mazatlán hay mucho talento, en las calles, barrios, los jóvenes hacen buenas ilustraciones, son muy buenos en las artes, pero también hay una lucha contra todo el movimiento callejero, que son las drogas y mucho de ese talento se ha perdido por esos vicios”, expresó.

"Hay una frase que siempre les digo: ‘si Dios te dio un talento ponlo a su servicio’. Muchas veces tenemos un talento, pero expresamos algo negativo, el arte está bonito, pero si aparte le regalamos algo positivo a nuestra sociedad, que mucho le hace falta, es lo que traen dentro y es su forma de expresarlo, como dicen, de la abundancia de tu corazón habla tu boca".

Dentro de sus trabajos hay geometría, ilustración, de repente caricatura, arte pop, entre otros estilos.

“No soy tan realista, pero en ocasiones puedo agregar algo con color, de repente algo muy abstracto, le doy mucha libertad, lo que en ese momento fluya, lo hago".

Para el 2022 tiene la invitación para ir a mostrar su trabajo en Guatemala, Bolivia y Argentina, además que también tiene un proyecto con un grupo llamado Dios en las Calles, donde busca tener un mural en cada barrio con ese mensaje positivo de valores. En un futuro no muy lejano, desea poder tener un mural en cada estado del país.

“Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, son muchos los que buscan, pero pocos los que encuentran. Nunca olvides que puedes ser inspiración para muchos, que hay alguien pendiente de ti, que necesitas ser ejemplo, estar delante y no detrás. En tus manos está marcar la diferencia, delinear y dibujar una nueva historia", dijo el artista visual.

En los últimos años "Lesor" ha pintado murales en algunos restaurantes de Mazatlán, con lo que busca que su arte pueda ser conocido por muchas más personas.









