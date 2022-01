La obra que arrasó con el mangle en el arroyo Jabalines

Mazatlán, Sin.- Dos años lleva en Mazatlán una demanda colectiva, promovida por el Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ), a la cual se han sumado otros colectivos ambientales y ciudadanos, con la que se busca determinar el impacto ambiental causado por el revestimiento del arroyo Jabalines, incluida la tala de mangle, y ver la forma en la que se pueda resarcir el daño y fincar responsabilidades a quienes resulten responsables.

En el mes de diciembre del año pasado, peritos especialistas en Biología, Química e Ingeniería Civil del Instituto Federal de Defensoría Pública realizaron un recorrido por el arroyo, donde registraron los testimonios de vecinos, tomaron fotografías y muestras de agua, como parte de la investigación de la demanda por los daños a la flora y fauna efectuados durante la obra de revestimiento que desde el año 2018 inició el gobierno del estado de Sinaloa.

Los asentamientos aledaños a este conductor de agua están considerados en el Atlas de Riesgo de Mazatlán, como un sector altamente inundable; precisamente con el propósito de prevenir inundaciones, pérdidas materiales y humanas, así como erradicar focos de contaminación, es que se echó andar este proyecto de revestimiento.

El reencarpetado del arroyo comprende una inversión total de 450 millones de pesos, en un tramo de tres kilómetros de longitud, dividido en tres etapas; durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel se lograron efectuar dos etapas de 580 y 948 metros, respectivamente. La tercera aún no comienza.

No obstante, esta obra hidráulica no pasó ni la primera prueba, ya que después de las lluvias de los huracanes “Nora” y “Pamela”, en agosto y octubre del 2021, se puso en duda si realmente el revestimiento del afluente es funcional, ya que no mitigó las inundaciones.

"Primero hay que tomar en consideración por qué surgen este tipo de problemas, es a raíz de que el hombre invade las áreas naturales, se corre ese riesgo, en este caso fue el mismo estado el que vendió toda esa área de Jacarandas, INVIES, se le llamaba aquel entonces", comentó Martín Guerrero, presidente del CEMAZ.

ARROYO JABALINES

El arroyo Jabalines tiene una longitud de 23 kilómetros, colinda con 16 colonias, todas ellas con riesgo de inundación; su vegetación está conformada por selva baja caducifolia y mangle; en él habita una gran variedad de especies de peces, reptiles como iguanas, tortugas y cocodrilos, además de aves como garzas, cigüeñas, patos, palomas, gorriones, lechuzas, entre otras.

"Este arroyo viene desde Puerta de Canoas, de aquellos pueblos, aparte, todos los canales de las colonias de aquí de Mazatlán, van a dar al arroyo, de ahí al Estero del Infiernillo, que finalmente desemboca en el mar", informó Guerrero.

Recordó que para llevar a cabo este proyecto de infraestructura no se realizó previamente ningún estudio de hidráulica ni de impacto ambiental.

La dirección de Ecología, dirigida en aquel entonces por Lourdes San Juan Gallardo, incluso siendo ella Bióloga, se “lavó las manos” al decir que todo eso era de competencia federal y no municipal.

"El mangle es uno de los árboles que da bastante oxigenación, que recicla la materia orgánica, la purifica, es uno de los árboles que retiene la cuestión del viento cuando hay huracanes, es una barrera natural, cumple varias funciones, por eso está tipificado como algo esencial para la naturaleza", agregó.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Miguel Armando Espinosa Villela, Secretario del CEMAZ y abogado de profesión, considera que el origen de todas estas fallas radica en la falta de una buena administración pública municipal, porque aun existiendo departamentos como Ecología, se carece en ellos de personal experto en la materia, por lo que se convierten en puestos de compromiso social, más que de compromiso jurisdiccional.

"Se requiere verdaderamente establecer por parte de la federación, la creación de tribunales ecológicos, no existen, es necesario; implementar instituciones de este tipo para poder regular las conductas de las inmobiliarias, de los dirigentes, porque como no hay quién sancione, el municipio no regula y trae como consecuencia de este tipo de problemas", consideró.

Añadió que estos juzgados permitirían sancionar en el orden ecológico, porque ni Semarnat y Profepa están aptas para ello, no tienen esa capacidad y habiendo un tribunal se podrán establecer los mecanismos suficientes para sancionar a quién viole la ley.

CONCIENCIA ECOLÓGICA

Para el escritor y ambientalista Fernando Manjarrez, es imprescindible el despertar de una conciencia ecológica entre los habitantes de Mazatlán, pues lo que se puede hacer de ahora en adelante es movilizarse para evitar que el mangle que queda se siga talando.

Además de resaltar la importancia de la función natural del mangle, indicó que puede traer otros beneficios cómo convertirse en un lugar de ecoturismo, una zona donde se pueda llegar y a visitar la flora y fauna del arroyo.

DOS AÑOS DE LUCHA

La demanda colectiva lleva ya alrededor de dos años, el proceso ha sido un tanto lento.

"La demanda ahí está caminando, la justicia llega tarde, pero llega, vamos a esperar y a ver si van a reparar el daño que hicieron, con cárcel, con multas, desconocemos qué va a dictaminar el juez", señaló Guerrero.

Además de reunir las evidencias en el arroyo, se hizo también un registro en el Estero del Infiernillo, se recorrió uno de los canales que conduce aguas negras desde el cárcamo de rebombeo de Jumapam ubicado frente a la Unidad Administrativa hasta la colonia Estero y de ahí al cuerpo de agua. Todos los registros serán analizados en la Ciudad de México.

"Hace un mes que vinieron los técnicos por parte de la defensoría a corroborar la información, hicieron un recorrido y nos dieron unos días más para recabar más información y enviársela, una de la más recientes es una denuncia que puso una señora que vive a orillas del arroyo; son personas que están padeciendo porque ahora lo agarraron para arrojar aguas negras de los cárcamos y la autoridad dice: ‘ni oigo, ni veo, ni escucho’", apuntó.

Guerrero invita a la población a que despierte y a que vea por el hábitat de donde vive. Actualmente esta demanda colectiva se encuentra en una etapa de procesamiento de información, que va a llevar tiempo, tal vez meses, estimando que para el mes de junio o julio se resuelva y un juez finalmente dé su veredicto.

ESENCIAL

