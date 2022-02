Piden refuerzo de seguridad en comercios del Centro

Mazatlán, Sin.- Que se refuerce la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, piden los comerciantes del Centro Histórico de Mazatlán, pues la inseguridad es de todo el año y no nada más por temporadas.

La empleada de una tienda de perfumes contó que hace poco a ella le robaron su celular a plena luz del día, sin que hubiese autoridad alguna a quien pedirle apoyo.

"Ese día estaba muy solo el Centro, eran como a las 3:00 de la tarde, llegó un señor con una mochila diciéndome que venía de otro lado y que ocupaba hacer una llamada, ya que según el no tenía batería, me comentó que era urgente porque le darían el número de una póliza, pero al ver que se tardó mucho cuando me di cuenta ya se había ido", contó.

La vendedora de una boutique señala que afortunadamente ella no ha sido víctima de robo y asaltos, pero sus compañeras de turno sí.

"Mi compañera de turno me dice que siempre ha pasado esto, incluso a su hermana también le han robado aquí", señaló.

Otra comerciante de un puesto de "chacahritas" añadió que hay rachas donde los vándalos hacen de las suyas porque saben que hay ventas, incluso por esa razón algunos vendedores prefieren cerrar e irse antes, además de que ya oscurece temprano.

El vandalismo también ha pegado en la imagen urbana, ya que muchas fachadas, cortinas y ventanales de negocios están grafiteados, y nadie se entera cuándo lo hicieron.

"Hay negocios que tienen personal para que pinten cuando los rayan o para contratar seguridad privada, pero los que somos nada más uno o dos empleados ¿cómo le hacemos? muchos ni cámaras de seguridad tenemos", indicó un vendedor.





