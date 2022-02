Hasta 4 asaltos sufren pulmoneros a la semana

Mazatlán. Sin-. A pesar de los filtros de vigilancia que dice la Secretaría de Seguridad Pública que mantiene en Mazatlán, se siguen presentando asaltos al transporte público, lamentó el dirigente de las pulmonías, Mariano Ortega Vizcarra.

Informó que en su organización se dan por semana hasta tres o cuatro asaltos, por lo que ahora tratan de no subir a la gente en zonas muy despobladas u oscuras en la noche.

Local Demanda del transporte de pulmonías se mantiene al 50%

Aunque van cambiando los modus operandis de los mismos asaltantes, por lo que tratan ahora los choferes de no traer mucho dinero a la mano y cuidar los celulares.

“Nos estamos cuidando nosotros solos prácticamente, porque vemos muy pocas patrullas circulando, sobre todo en el turno de la noche, que es el de mayor peligro y donde hay más incidencia de asaltos, la verdad es que ha habido muy poca comunicación con el Secretario (Juan Ramón Alfaro Gaxiola)”, manifestó.

Indicó que no han visto esos puntos de revisión móviles de la policía municipal.

Para Ortega Vizcarra, las zonas más conflictivas para el transporte público son las colonias Santa Teresa, Urías, Flores Magón, Mazatlán Uno, Dos y Tres, así como Valles del Ejido.

El dirigente de los pulmoneros, ante la inminente llegada de las fiestas del Carnaval, pidió a las autoridades policiacas que se refuerce el operativo policiaco y mayor coordinación, porque no se le da seguimiento a las personas que asaltan.

“No hay nadie a quien se castigue, no hay seguimiento, no hay investigación, no pasa absolutamente nada y la gente se siente muy libre para salir y perjudicarnos, ahorita que le estamos batallando tanto con el tema de la pandemia del Covid donde ha bajado la demanda de servicio, la cuesta de enero que ya vamos en la cuesta de febrero y las gasolinas siguen subiendo todos los días y los insumos iguales, la verdad es que le estamos sufriendo en la cuestión económica y todavía andar batallando con el tema de asaltos sí nos pega”, explicó el dirigente de los pulmoneros.

Y en cuestión del acrílico que exige la policía municipal que lo traigan las pulmonías entre el chofer y el pasajero, Ortega Vizcarra dijo que no se ha platicado, porque es una idea que se le ocurrió al Secretario de Seguridad y no está previsto por las autoridades de Salu, por lo que se hizo de manera voluntaria para proteger más a los choferes, dar mejor imagen y que la gente se sintiera más segura.

Sin embargo, indicó que no ven la necesidad de que detengan unidades y las infracciones por ese motivo, ya que son acciones fuera de contexto de la ley.









