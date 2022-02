Para el Químico el semáforo Covid de Sinaloa no impide el Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El hecho de que el semáforo epidemiológico estatal se encuentre en naranja, no significa que Mazatlán también lo esté, señaló Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, a propósito de la realización del Carnaval.

Dijo que Mazatlán se "cuece" aparte y que el semáforo epidemiológico en el municipio es amarillo con tendencia para pasar al color verde.

Local Descartan brote de Covid-19 en Ayuntamiento de Mazatlán

"El semáforo es de Sinaloa, no es de Mazatlán, nosotros nos cocemos aparte; el semáforo de Mazatlán está en amarillo y tiende hacia el verde, hoy seguimos bajando", dijo.

Agregó además, que el semáforo nacional está desfasado en su actualización, por lo que no dictamina la situación del mes de febrero y con este argumento mencionó que pedirá al gobernador Rubén Rocha Moya, cinco días más, después de la actualización, para evaluar la situación y ver si se cancela o se pospone la máxima fiesta porteña.

"Voy a pedir al gobernador esperar unos días más, si es posible hasta el viernes, para ver el comportamiento de Mazatlán, insisto, no de Sinaloa. El cambio de semáforo nacional es del mes anterior, no está contemplado febrero, el Carnaval inicia el 24 de febrero. Creo que nos debemos una oportunidad, se deben una oportunidad los mazatlecos. Cinco días que esperemos me parece prudente y si no hubiera cambios pues estaremos conscientes que tendremos o que posponer o que cancelar", agregó.









