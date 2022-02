La gente sí quiere que se haga el Carnaval de Mazatlán: Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confió en que este fin de semana el semáforo epidemiológico regrese a color verde, por lo que no sería necesario hacer la consulta ciudadana que decidiría realizar el Carnaval.

Indicó que tiene mucha confianza de que se dé el Carnaval, además de demostrar que después de cada evento multitudinario, no crece el Covid-19.

“La gráficas no mientan, por eso tengo mucha confianza de que se dé el Carnaval, además demostramos que después de cualquier evento multitudinario no crece el Covid, ya lo hicimos con la fiesta de Año Nuevo y no creció; con los juegos de beisbol y futbol y no crecen, aunque haya concentración grande de gente no crece”.

Cuestionado si no ve necesario realizar la consulta ciudadana que decidiría el destino del Carnaval, el alcalde Benítez Torres destacó que la están valorando, ya que implica un costo grande para la ciudad.

“La estamos valorando, si es necesario la hacemos, si no la hacemos, finalmente de qué serviría que la gente quiera Carnaval, previamente yo ya hice una consulta, acabo de terminar una consulta. La verdad es que la mayoría de la gente quiere Carnaval; porque a la gente le queda claro, generalmente desde jóvenes hasta cincuenta y tantos años quieren carnaval, ya de 58 hacia arriba la tendencia es diferente; no es que no quieran carnaval, sino que se pronuncian que hay que cuidarse de la pandemia, pero la mayoría de la gente quiere Carnaval”, manifestó.

El presidente municipal dijo que este fin de semana se reúne con el gobernador Rubén Rocha Moya o se comunica con él, para ver la situación del Carnaval.

Agregó que ya no habría Mal Humor en Olas Altas, sino en la Avenida del Mar y se alargaría el desfile de carros alegóricos dos kilómetros, iría de donde termina la avenida Zaragoza hasta la avenida Gaviotas.









