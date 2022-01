Reservaciones hoteleras para el Carnaval están al 65%

Mazatlán, Sin.- Las reservaciones para el Carnaval de Mazatlán 2022 se mantienen con buenos niveles y sin cancelaciones en los hoteles de playa, aseguró José Gámez Valle.

El director de mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán reveló que las reservaciones registran niveles de un 65% para las fechas de la máxima fiesta porteña, del 24 de febrero al 1 de marzo.

Estimó que cancelar la celebración de los mazatlecos representaría sólo para el sector hotelero dejar de percibir más de 650 millones de pesos.

Sin embargo, existe confianza por parte del sector hotelero de Mazatlán de que se lleve a cabo el Carnaval, pero esto solamente si las cifras de contagios Covid-19 son favorables para su realización.

"Esperamos que el Carnaval se lleve a cabo, si no es en la fecha estipulada, porque las condiciones de salud no lo permitieran, seguramente se realizaría en una fecha posterior, pero no muy lejana a la original", dijo.

Gámez Valle consideró que sería viable tomar en cuenta varias medidas para evitar la saturación de personas en eventos como el desfile, el cual es un poco más complicado de regular

Mencionó que se tienen varias propuestas, entre ellas que se coloquen filtros similares a los que se instalaron en las playas durante las primeras olas de contagio y que además se haga la utilización de tecnología, a través de los drones que monitoreen el flujo de asistentes al desfile, principalmente.





