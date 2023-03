Erick Mandujano Caro es el nuevo presidente de Canirac Mazatlán

El empresario restaurantero Erick Mandujano Caro fue electo como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación Mazatlán, en sustitución de Rodrigo Becerra Rodríguez.

La asamblea con modalidad mixta, tanto presencial como virtual, fue sesionada por la presidenta ejecutiva de Canirac nacional, Daniela Mijares, quien además realizó la toma de protesta de ley al nuevo consejo directivo, que tendrá posteriormente un evento protocolario, en cena de gala.

Tras ser electo, el nuevo presidente de la Canirac Mazatlán habló de su plan de trabajo, que incluye incrementar la afiliación, vía la difusión de los muchos servicios que presta la cámara.

Aunque dijo, la intención es trabajar a favor de todo el sector restaurantero, no solo de los afiliados, para que sea un sector fuerte, unido, más allá de los números.

“Queremos estar presentes y realmente hacer algo nuevo, y con algo nuevo no estoy diciendo que sea algo mejor que antes, simplemente seguir evolucionando y trabajar para la cámara, trabajar para todos los agremiados y los no agremiados también, porque la idea es buscar más unión del sector. Si bien una de las puntas de lanza del proyecto, del plan de trabajo que tenemos, es el incrementar la filiación, no es nada más para tener más gente, sino realmente para poder ser un órgano fuerte, que podamos estar unidos y hacer valer nuestros derechos” expresó.

Por su parte, el presidente saliente, Rodrigo Becerra Rodríguez, habló de los logros y retos enfrentados al asumir la dirigencia el 2020, ya que de manera casi inmediata el mundo colapsó a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Recordó que el sector restaurantero pudo salir adelante gracias a la negociación y compromiso con la autoridad municipal para que les permitiera trabajar al 40 por ciento y haciendo el esfuerzo de dar el servicio a domicilio, como estrategia base para los negocios.

"A tres años, ya hay una recuperación del sector, además de que Mazatlán fue de los pocos destinos que tuvo inversión en pandemia, incluyendo por supuesto al sector restaurantero", comentó.

CONSEJO DIRECTIVO

En lo que respecta a la nueva dirigencia, acompañan a Erick Mandujano, Everardo Velarde Miller, como vicepresidente general; Francisco Lizárraga, como vicepresidente de Afiliación; Carlos Escobar como secretario y Juan Enrique Velázquez como tesorero.