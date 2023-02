Mazatlán es invadido por el turismo

Mazatlán, Sin.- Decenas de turistas se han dado cita en varios puntos turísticos del puerto, como lo es el centro, malecón, y acuario, los visitantes se encuentran disfrutando de una tarde relajada previo a los eventos que se celebraran en la noche.

En el acuario se encontraban una infinidad de familias foráneas que anhelaban conocer el recinto, pues los pequeños lucían muy entusiasmados por poder ingresar a ver los atractivos que este ofrece.

También te puede interesar: Otorga Sectur Distintivo H a 27 centros de consumo en Mazatlán

"Mis hijos están entusiasmados por entrar y ver a los peces, cocodrilos y otros animales que están ahí, es algo bonito poder venir, independientemente del carnaval ya teníamos planeado venir este fin de semana, pero para nuestra suerte se juntó todo", dijo Jonas Sánchez, turista originario de Ciudad de México.

Además de eso, en el tianguis ubicado enfrente del acuario se encontraba otro grupo de turistas que acudían a comprar sus recuerdos, mientras que otros aprovechaban para tomarse fotos y videos.

"Nos tomamos fotos del recuerdo, y también les tomamos fotos a los recuerdos para mandarlos a nuestros familiares y que nos digan cuál les gusta, que se decidan mientras estamos aquí, y que nos agarraron de buenas", afirmó Luis Martínez, turista que visita Mazatlán desde Ciudad Obregón.

Una gran cantidad de visitantes se encontraban en el primer cuadro de la ciudad, donde visitaban el mercado de artesanías, la catedral, y algunos acudían a los puestos de comida ubicados en los alrededores del mercado para probar la gastronomía del puerto.

El centro, malecón, acuario son los lugares más concurridos. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Alan Javier Ojeda, quien visita Mazatlán desde el puerto Guaymas, ha mencionado que la gastronomía del puerto ha sido de sus favoritas, después de probar la variedad culinaria que hay.

"Me encantó comer aquí, me ofrecieron caguamanta y birria para comer, me comí media orden de cada plato, quede encantado, Mazatlán ofrece muchas cosas, no solamente fiesta, playas y carnaval, los recuerdos que venden, y su comida, están en otro nivel", expresó el turista originario Querétaro.

En el malecón de Mazatlán se encontraban algunas personas ingresando a la playa, algunos incluso se metían a bañar disfrutando de este sábado soleado, mostrándose pocos preocupados por el frío y dedicándose a gozar de su estadía.

"Aunque haga frío que tiene, uno vino a divertirse, no a preocuparse, por eso nos metemos al agua como si nada, si quisiera estarme estrenando me quedaba en mi casa", comentó Valeria Tirado, quien visita el puerto desde Culiacán.