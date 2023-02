Precio del huevo supera los 100 pesos en comercios de Mazatlán

En las últimas semanas el precio del huevo ha superado los 100 pesos en los mercados municipales de Mazatlán, lo que afecta fuertemente a la economía de las familias por ser uno de los principales productos de la canasta básica.

Ernesto Aguilar, empleado de una cremería en el mercado José María Pino Suárez, señaló que desde que inició el año han sufrido aumentos de hasta el 20 por ciento en insumos, lo que se ve reflejado en el precio de algunos productos como el huevo.

Comentó que actualmente el kilo de huevo está en 60 pesos, mientras que la cartera oscila entre 105 y 110 pesos, cuando a principios de febrero este producto se vendía en 52 o 54 pesos y la cartera en 75 pesos.

“Tiene algunas semanas que se mantiene este mismo precio lamentablemente para todos, pero la gente lo sigue comprando porque es uno de los principales alimentos de las familias mexicanas”, dijo.

En las últimas semanas el precio del huevo ha superado los 100 pesos en los mercados municipales de Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Añadió que cuando hay un aumento en el salario mínimo, también aumentan los combustibles, además de otros factores que hacen que los precios se eleven.

“La gente compra por medios kilos, porque no les alcanza, incluso compran por piezas cuando no ajustan para llevarse el medio kilo, el kilo o la cartera”.

En el mercado José María Pino Suárez el valor de la cartera del producto se encuentra entre 105 y 110 pesos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El dinero ya no alcanza

Por su parte, doña Martha, vecina del Centro, señaló que el precio es muy alto, ya que pagar más de 100 pesos por una cartera de huevo es algo excesivo.

“Todo está muy caro, el dinero ya no alcanza para nada, como están las cosas ya no vamos a poder comer ni huevos, no sé a dónde vamos a parar con estos precios”, concluyó.