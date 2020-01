Entre ruinas, ven pasar proyectos en el Mercado de las Flores

Mazatlán. - De boca en boca, los locatarios del Mercado de Las Flores entretejen la historia de este recinto antiguo que data, según comentan ellos, de principios del Siglo 20, cuyo proyecto inicial era la construcción de un hotel, que operó en parte, y que después se convirtió en los años 60’s en la Central Camionera de la ciudad.

Algunos recuerdan que en este edificio operó la tortillería más grande de Mazatlán, llamada La Central, por años quedó abandonado y más reciente, en 1993, el edificio fue remodelado para que fuera sede del Mazatianguis, cuyo proyecto pretendía reubicar a las “changueras” de la calle Aquiles Serdán; sin embargo, estas se negaron a hacerlo, y fue así como se les ofreció a los comerciantes de laPlazuela Zaragoza, que en su mayoría se dedicaba a la venta de flores.

Martín Funes Martínez, locatario fundador del Mercado de las Flores, asegura que el nombre original de este recinto es “María del Carmen Coppel de Ordaz”, porque este era el nombre que tenía el tianguis de la plazuela, que al reubicarse a estas instalaciones se decidió llamarlo así, aunque el proyecto era Mazatianguis.

Con el paso del tiempo, la gente lo empezó a llamar Mercado de Las Flores, y así se le conoce hasta hoy.

Don José Benjamín Mendoza es uno de los vendedores que fueron reubicados en el año 1993 al Mercado de Las Flores, por el entonces presidente municipal Martín Gavica Garduño, él asegura que desde entonces, todas las administraciones les han prometido remodelar el edificio, pero éste sigue igual.

A palabras de los comerciantes, son muchos los proyectos que se han anunciado a través de los medios de comunicación en los últimos años, en la lista se incluyen un nuevo Mazatianguis, un Mercado de Artesanías y hasta un Corredor Turístico que los enlazaría con el Paseo Claussen del Malecón.

Uno de los casos más recientes fue el anuncio que dio en el 2018, el ex alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga, quien pretendía habilitar 80 locales en lo que llamaría Mercado de Artesanías, y el último, el proyecto del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien dijo que el mercado se dividirá en tres secciones: uno para venta de flores, otro más de mariscos frescos (destinado a las “changueras”) y, en la parte central, de artesanías y comida.

A nosotros no nos han dicho nada, nomás lo que hemos leído en las redes y en los periódicos que dijo el alcalde, pero así muchos otros han anunciado proyectos, pero hasta hoy todo sigue igual; si se va a hacer algo, cuando menos esperamos que vengan a decirnos.

Locatarios

EN EL OLVIDO

María del Carmen Zamudio dice tener 27 años trabajando en la venta de flores, pero muchos más si se toma en cuenta el tiempo en que lo hizo en la plazuela o parque Zaragoza, ella es una de las que fueron instaladas en la parte donde serían reubicadas las “changueras”, mujeres que venden marisco fresco en la calle Aquiles Serdán.

Al principio se les asignó un espacio de 1.5 por 3 metros, medida del puesto; con el paso del tiempo, se extendió hasta lograr un local de aproximadamente 3 por 6 metros, es decir, 4 de los locales que serían para las “changueras”, división que todavía se observa en el piso y que apenas le resulta suficiente para exhibir sus flores.

Reconoce que cada vez que se habla de la remodelación del mercado y la reubicación de vendedores, hay mucha inquietud y zozobra entre locatarios que no tienen sus documentos en orden o sus escrituras, salvo el derecho de posesión por años, ya que temen ser desalojados.

Pero, aunque los inquilinos del mercado están divididos en dos agrupaciones, los de arriba y los de abajo, los primeros colindan con la calle Esteban Flores, y los segundos con la calle México, entre Aquiles Serdán y Teniente Azueta, ambos se unen cuando se trata de defenderse y demandar apoyo de las autoridades municipales.

Los de abajo fueron los primeros que llegaron al recinto, entre ellos don Martín Funes Martínez, quien tenía 10 años vendiendo en la vía pública sobre la calle Zaragoza, él señala que el nombre de ese mercado era María del Carmen, por la esposa de Quirino Ordaz Luna, ex presidente municipal de Mazatlán (1984-1986), y cuando fueron reubicados a los alrededor de 12 puestos, se trajeron también el nombre.

Comenta que ante la negativa de las “changueras” para ser reubicadas, otro grupo de vendedores de la vía pública aprovechó la situación para venirse a los locales de arriba.

Funes Martínez asegura que desde hace años se comenta sobre la remodelación del mercado, pero sólo llegan a los anuncios. Jamás han visto el proyecto o los planos, mucho menos han sido consultados o visitados.

Nomás oímos del proyecto, pero nunca han venido a platicar con nosotros sobre cómo vamos a quedar, si nos va a dejar aquí, de hecho, nosotros tenemos escrituras de todos los locales, tan fácil, tan fácil, no nos va a poder quitar, las escrituras nos la dieron cuando estaba Alejandro Higuera como presidente.

Funes Martínez

Dijo que alcaldes van y vienen, y nomás se habla del proyecto, que van hacer esto y aquello, pero nada: “Y ahorita uno no puede arreglar sus locales porque la cosa no está muy bien económicamente, si le hacen una remodelación estaría bien, pero que no nos saquen, sería bueno para darle mejor servicio a la ciudadanía”.

ESPERAN SE LES TOME EN CUENTA

Carmen Zamudio advierte que una remodelación pudiera afectar a los locatarios que no tienen sus escrituras y documentos en regla, principalmente los de arriba, que suman alrededor de 20 puestos, aunque la restauración es muy necesaria porque el edificio está quedando en ruinas.

Refiere que muchos vendedores de ropa que estaban en el tianguis que operaba al interior del recinto tuvieron que salir por el deterioro del mismo y las bajas ventas.

Para ella y los demás locatarios se les hace una incongruencia hacer un proyecto de remodelación sin consultar a los propietarios de los puestos, y más si se quiere dividir en tres secciones el mercado, donde se incluiría a las “changueras”, florerías y tiendas de artesanía y ropa.

De ahí que coinciden todos, entre ellos Benjamín Mendoza, Funes Martínez y Carmen Zamudio, en que son las autoridades las que tienen que buscarlos para platicar con ellos, o cuando menos que los citen en alguna parte para dialogar; sin embargo, a la fecha no hay ningún acercamiento.

CIFRA

32 locales operan actualmente en el Mercado de Las Flores, de los cuales 19 colindan con la calle.

DIVISIÓN DEL MERCADO

Vendedores de arriba que colindan con calle Esteban Flores: 20 puestos

Vendedores de abajo, colindan con la calle México: 12 puestos

Martín Funes Martínez. José Benjamín Mendoza. María del Carmen Zamudio. El alcalde, Luis Guillermo Benítez, anunció que este año se remodelará el Mercado de Las Flores, el cual se dividirá en tres secciones.









