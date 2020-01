Viven entre aguas negras en la colonia Juárez

Mazatlán, Sin. - En la colonia Juárez, vecinos de las calles Mutualismo, Alfonso Tirado y José Aguilar Barraza, sufren por las aguas negras que corren constantemente por las vialidades, sin que las autoridades atiendan sus llamados para solucionar la problemática.

A esto, agregaron, se suma la falta de pavimentación, lo que ocasiona que el drenaje se estanque y provoque severos daños en la salud de los colonos.

Luz Maria Rodríguez comenta que por su calle (Alfonso Tirado) corre todo el desecho de drenaje que viene desde el Cuartel de la Zona Militar,y que por la noche los olores son insoportables; además, en temporada de lluvias, el agua fluye con demasiada fuerza y ante la falta de pavimentación, piedras y basura se estancan a un costado de su casa.

La pavimentación de la calle Alfonso Tirado urge, todo el desecho de drenaje viene de allá arriba, del Cuartel Militar, desde que pusieron mal los tubos, cuando llueve, viene con mucha fuerza, los olores en la noche son insoportables.

Adrián Escobosa

Adrián Escobosa comenta que nunca hay agua en su casa (sobre calle Novena) y que el Gobierno y Jumapam hacen caso omiso a las quejas, pero eso sí, el recibo le llega cada mes y si se retrasa en su pago le llegan los recargos.

Nunca hay agua, no hace caso el gobierno, en la noche llega como a las 9:30 de la noche, pero el recibo de agua siempre llega puntual y nada más no lo pagas hay recargos, no sé por qué será, ya nos hemos quejado y nada.

Gloria

Gloria, otra de las vecinas de la zona, además de la pavimentación de calles, solicita a las autoridades mayor limpieza en la zona de los tianguis, pues ya que se retiran los puestos ambulantes no recogen bien la basura y se hace un cochinero.

La falta de pavimentación es un problema en el asentamiento. Foto: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

Por su parte, Alberto Gutiérrez reclama la falta de rondines por parte de patrullas, ya que hay muchos vándalos que por la noche irrumpen la paz y tranquilidad de los vecinos con el ruido excesivo en motos.

Es la pavimentación de la calle (Mutualismo), la limpieza de la banqueta, de la escuela y los rondines de seguridad pública, alejar a vándalos, hay demasiado ruido en motos, irrumpen la paz y tranquilidad de vecinos, que se efectúen los rondines de manera constante. Eso es urgente.

Alberto Gutiérrez

