En Sinaloa crece el maltrato a personas mayores

Culiacán, Sin.- En lo que va del año, en el DIF estatal se han presentado aproximadamente 130 denuncias por maltrato o descuido a adultos mayores, de ellos, 42 casos son por violencia física.

Beatriz Aquino Rentería, jefa del Departamento Jurídico de Atención al Adulto Mayor lamentó que de esos 42 casos de violencia física, diez fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia.

Foto: Cortesía | Valle de Lili

“Para acudir a la vía penal, es porque tenemos violencia física muy evidente, pero este año no hemos turnado ninguno por violencia física porque para poder que haya denuncia el abuelito tiene que denunciar y el adulto mayor no quiere llegar a esas instancias”, aclaró.

Asimismo de las denuncias presentadas, 25 fueron para solicitar apoyo para cuidados de los abuelitos, 23 casos por abandono y cinco por situación de calle, además de que se han presentado solicitudes para ingresarlos al Centro Gerontológico y Centro de Reinserción Madre Teresa de Calcuta.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos.

Es importante destacar que el alto índice de maltrato hacia este sector de la población, en la mayoría de los casos, la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia.

Foto: Cortesía│ Pixabay

UNA VÍCTIMA DE MALTRATO

Tal es el caso de doña Margarita Aispuro, viuda de Silva, quien era maltratada por su hijo y su nuera, sin embargo, ella, todavía se resiste a denunciar a su hijo al justificar el maltrato.

Mi hijo siempre anda nervioso, me grita, me dice que soy un estorbo y aprueba que mi nuera no me diera comida.

Margarita Aispuro

Su nieta Michel Gutiérrez Silva tiene 20 años, lamenta que pocas veces visitaba a su abuela, pero el día que fue a verla a casa de su tío, la situación en la que la encontró la dejó perpleja,

“¡Diles abue…todo lo que te hacían!, no lo escondas, ellos no se tentaron el corazón para maltratarte”.

Michel explica que ella vive con una tía, hermana de su padre y que su madre, quien es hija de su abuelita, vive actualmente en Estados Unidos.

“Cuando le comenté a mamá la situación por la que atravesaba mi abue, se enojó mucho, me pidió que la sacara de inmediato de ahí, rentamos un departamento y hace dos meses vivimos juntas, ahora, ando en trámites porque vamos a denunciar a mi tío, aunque mi abue se resiste, no quiere decir que no nada más la maltrataban sicológicamente, no le daban de comer, sino que hasta la golpeaban”, señala.

Foto: Cortesía│ Pixabay

DESCUIDO Y OMISIÓN

Otros casos de maltrato a adultos mayores, es el descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no, además de la explotación financiera.

Esos casos se pueden ver en las calles de Culiacán donde decenas de adultos mayores deambulan buscando el sustento del día porque están abandonados, desamparados y otras más tienen que solicitar el apoyo de los ciudadanos no sólo para comer, sino para aportar recursos financieros a los familiares que les dan cobijo.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Marcelo, es un anciano que a diario se le ve por las calles adyacentes al Foro Culiacán, a veces trae un trapo colgado al hombro, apenas puede caminar y ofrece limpiar vidrios, otras veces carga un pequeño bote donde solicita una moneda “pa echarme un taco”.

Reticente a hablar, pero con dos tres palabras, dibuja su situación familiar: si no llevo dinero, no entro a la casa”

















