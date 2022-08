En Mazatlán, se incrementan atenciones de Bomberos Voluntarios por accidentes viales

Mazatlán, Sin.- En estas vacaciones de verano se han incrementado un 50 por ciento las atenciones que los Bomberos Voluntarios Mazatlán realizan por accidentes vehiculares de alto impacto que ocurren en la ciudad.

Édgar Peinado, comandante de la corporación de auxilio, señaló que el incremento de vehículos en las vialidades del puerto, por la alta presencia de turismo, ha generado esta problemática en la ciudad.

"Antes del verano atendíamos 10 accidentes viales fuertes al mes, pero a partir de la época vacacional la cifra aumentó a un poco más del 50 por ciento, así que ahora atendemos entre unos 20 o 22. Ha sido una gran diferencia en comparación a otros meses, me queda claro que algo se está haciendo mal, no por ser verano significa que la gente se tiene que accidentar", señaló.

Una de las principales causas de este tipo de accidentes es el exceso de velocidad a la hora de conducir, además de que la gran mayoría de los conductores que participan en ellos van alcoholizados.

"Esperamos que la ciudadanía tenga más cuidado en estos temas, son muy delicados y difíciles de tratar, nosotros nada más atendemos accidentes que sean muy fuertes, como por ejemplo gente que se queda prensada en los autos, derrame de combustible y ese tipo de inconvenientes, pues también tratamos de apoyar en lo que se pueda, a final de cuentas es nuestra labor", afirmó.

Conciencia ciudadana

El comandante también pide a los automovilistas que tomen conciencia y cedan el paso al camión de bomberos cuando se dirige a atender algún siniestro, ya que en horas pico es muy complicado llegar de forma rápida a los siniestros que ocurren en la ciudad.

"Creo que la gente tiene que ponerse a pensar y recapacitar en esto, porque no sabes si a donde vamos sea la casa de un familiar tuyo, no sabes qué pasó y quién necesita la ayuda, tienen que tener más conciencia, nos falta mucha cultura vial, y no solo con nosotros, sino también con elementos de otras instituciones, cualquier ambulancia, unidad de policía o camión de bomberos que lleva prendidas las sirenas es porque va a atender algún tipo de incidente”.

Situación

Édgar Peinado aseguró que tan solo en el primer semestre de este año en la comandancia de los Bomberos Voluntarios de Mazatlán han recibido mil 300 llamadas de ayuda por incendios, accidentes viales, emergencias en casas habitación y empresas, entre otros percances.

En el 2022, del 1 de enero al 31 de mayo, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, se registraron 541 accidentes de tránsito, de los cuales 209 fueron colisiones entre automóviles, 9 volcaduras y 30 atropellamientos.