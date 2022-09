En Mazatlán están intransitables las calles del Infonavit Playas

Mazatlán, Sin.- Las calles del Infonavit Playas de Mazatlán presentan un grave deterioro desde hace un año, el cual se ha agravado en esta temporada de lluvias, que han dejado las vialidades prácticamente intransitables.

Habitantes del asentamiento afirman que justo en la parte de atrás de la primaria Sebastián Lerdo de Tejeda, los baches han provocado varios accidentes.

"Cuando los niños salen de la escuela, es un peligro, porque me ha tocado ver muchos que se van solos a su casa, nomás debemos de ponernos a pensar, que se lleguen caer en un bache, se tropiecen, o pase algo peor, no puede ser que ni por ese motivo vengan y arreglen aquí esta calle (Huatabampito), queremos que volteen a ver para estas colonias, no solo para otros lados", comentó Ofelia, una madre de familia.

Desde hace aproximadamente un año los baches en la calle Huatabampito y en otras más de la colonia, se han incrementado sin que sean atendidos por las autoridades.

"Cuando mis hijos van ahí y juegan al parque, tú crees que no me da miedo que un carro pase por ahí y por culpa de una de esas grietas que están se genere algún accidente, aparte algunos pozos hasta lodo y agua tienen, no estaría mal enviarle unas fotos al alcalde para que vea como está por aquí, está peligroso por este lado", comentó Claudia, habitante del lugar.

El riesgo al que se exponen los peatones al cruzar la calle es cada vez mayor. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

En riesgo

Con tantos baches, además de los riesgos, está también el daño que sufren los vehículos.

"Es normal que aquí la gente se accidente, el otro día de le cayó un amortiguador a un carro, bonito el auto, nomas que ahí al lado del canal parece que la bombardearon, está muy fea la avenida; otro carro pasó más o menos rápido y de repente ya tenía la defensa colgando, la persona que estaba conduciendo sé bajó lleno de coraje”, comentó Oliver, un residente del lugar.

Además, el riesgo al que se exponen los peatones al cruzar la calle es cada vez mayor.

"Está feo, el otro día una moto venía a una velocidad normal, pero de repente una persona que cruzaba se andaba tropezando con un bache y la moto venía de paso, pero total que el muchacho que traía la moto con tal de no lastimar al peatón se cayó de la moto”.