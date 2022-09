Dejan calle en el olvido en la Villa Galaxia

Mazatlán, Sin.- Los vecinos de la calle Osa Mayor, ubicada en la colonia Villa Galaxia, entre avenida Galaxia y Orión, reportan que desde hace tres meses Jumapam dejó sin terminar una reparación de drenaje.

Fue un 9 de junio del año en curso cuando se iniciaron los trabajos que han causado incomodidades a los habitantes de la zona.

"Ya andaban queriendo venir a arreglar, pero no paso nada, nos dijeron que fue más que nada porque las máquinas no podrían pasar por el lodo que hay a causa de las lluvias, y por ese lado los comprendemos, es verdad, pero para qué esperaron tanto en venir, suena más a excusa que nada", aseguró o Martín, vecino del lugar.

Aunque Jumapam ya ha acudido varias veces, solo es para destapar las alcantarillas, no para concluir los trabajos.

Jumapam dejó sin terminar una reparación de drenaje. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Ya han venido a meter una manguera a las alcantarillas para sacar el cochinero que está ahí dentro, pero solo hacen eso, no creas que se ponen a arreglar o algo así, solo meten la manguera ahí, se quedan viendo un rato y ya después se van de vuelta, es un ciclo sin fin parece", agregó Martín.

Los vecinos han tenido que tomar sus propias medidas para aminorar los malos olores que se sienten.

"Pues no sabría decirte si es por el cloro que echamos, pero no se siente tanto el olor, lo hacemos para evitar los malos olores o infecciones, porque están cerca de las casas, las alcantarillas, mejor prevenir que lamentar la verdad, no vaya a ser".

Actos delictivos

Una vecina comentó que a causa de esta obra inconclusa han tenido que dejar los autos en la calle, los cuales han sido vandalizados.

"Es casi diario esto, hace unos días ejemplo le rompieron el cristal del carro a un vecino y le llevaron varias cosas que ahí tenía, uno en veces ni cuenta se da, todo esto por no poder traer los carros afuera de nuestra casa, es justo en ese momento cuando aprovechan los malandros de la colonia y hacen de las suyas", señaló.