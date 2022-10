En la colonia Constitución viven entre las aguas negras

Mazatlán, Sin.- Por la calle Montes de Oca, en la colonia Constitución, un desbordamiento de drenaje afecta a los habitantes del lugar, quienes no pueden ni cruzar las vialidades debido a las aguas negras.

Este problema tiene ya alrededor de tres semanas, tiempo durante el cual los vecinos de la zona que caminan o van en motocicleta o bicicleta prefieren no pasar por el sitio, para no mojarse ni percibir los malos olores.

"Yo le prefiero sacarle la vuelta, capaz y mi bicicleta toca una piedra y de repente me caigo o algo así, está muy fea esa parte de la colonia, le damos la vuelta para salir al trabajo o a la tienda, por ahí no pasamos mejor, aparte de eso, todo mojado, los carros son los que de plano no pueden ni pasar, batallan mucho", comentó Óscar.

Agregó que en 13 años que lleva viviendo en el asentamiento nunca había visto una fuga de drenaje tan fuerte que durara tanto tiempo sin ser atendida.

"Huele muy mal, eso puede ser por la cantidad de basura que hay también el lugar, somos los mismos vecinos los que tratamos de hacer que este lugar se vea mejor y que sobre todo no huela mal, por ahorita es un olor muy incómodo".

Esperan a Juamapam

Según comentan los vecinos, ya han realizado reportes a la Jumapam, pero no han acudido ni siquiera a revisar.

"Ya hicimos reportes, pero no se han parado a ver, esperamos que vengan a revisar y sobre todo a arreglar pronto, porque sí es muy estresante esta situación", agregó Inés, otra vecina afectada por la situación.