En julio darán a conocer avances de la Agenda Ciudadana Anticorrupción: OCM

Mazatlán, Sin.- En el mes de julio se dará a conocer el reporte con los resultados de la primera evaluación de la Agenda Ciudadana Anticorrupción que presentó la asociación Observatorio Ciudadano y fue aceptada por el gobierno municipal.

"En marzo tuvimos una reunión con la directora de transparencia, Gabriel de Diego Oropeza, ella reunió a todas las áreas implicadas con los puntos de la agenda y si vimos que hay un avance por ahí", comentó Gustavo Rojo Navarro, director del OCM.

La agenda anticorrupción busca ser un contrapeso que active con mayor efectividad la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno municipal a través de 10 puntos, de éstos los que más han tenido avance es el de la transmisión de las sesiones del Comité de Adquisiciones y los procesos de licitación.

El único que quedó pendiente de revisar, agregó, es el que tiene que ver con las revisiones que realiza la Sindicatura de Procuración.

El próximo martes 2 de mayo habrá una segunda reunión de seguimiento y en esta sí se va a convocar a la síndica procuradora.

Municipio de Mazatlán, el más cuestionado

Asimismo, Rojo Navarro aclaró que recibir más solicitudes de acceso a la información no es sinónimo de ser el más transparente, como en muchas ocasiones se dice en los discursos de las autoridades.

En este sentido el Ayuntamiento de Mazatlán, en el área de acceso a la información, es el sujeto obligado que más solicitudes recibe en todo el estado.

"Es todo lo contrario. Ser transparente no es al que más solicitudes le hacen, en todo caso sería el más cuestionado. Lo que pasa es que se solicita la información porque no la encontramos en las plataformas que deberían de estar publicadas y cuando pedimos alguna solicitud nos damos cuenta que hay otros documentos que vienen en esa información que nos entregan que no vienen anexos", explicó.

Por ejemplo, en el caso de las actas del Comité de Adquisiciones, indicó que se buscará que estas se suban y se completen, no nada más el acta, sino todos los anexos, desde el oficio de solicitud de la compra de adquisición o arrendamiento hasta del oficio de liberación de recursos.

"Muchas veces es por eso que se generan tantas solicitudes de acceso", añadió.

