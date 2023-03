Atender problemática de jornaleros no está en agenda del Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Las malas condiciones en las que la habitan los jornaleros agrícolas en Sinaloa no están siendo abordadas por los diputados. La legisladora del PRI, Deisy Judith Ayala Valenzuela, comentó que hasta donde ella ha revisado se ha presentado solo una iniciativa en este rubro y fue realizada por ella.

Además, comentó que dicha propuesta no ha sido tramitada, a tal grado de que no se ha destinado a las comisiones pertinentes para que se les dé lectura.

"Donde tengo conocimiento en relación con el tema y me puedo equivocar, eh? Pero según yo, por lo que he revisado, soy la única diputada que tiene una iniciativa en relación con este tema y también he aprovechado siempre cada posicionamiento, cada entrevista para invitar a mis compañeros, diputados y diputados que puedan revisar mi iniciativa, que puedan modificarla, que puedan agregarle cosas o que presenten sus propias iniciativas", expresó.

Dejando la línea

Por otro lado, la legisladora reconoció las acciones que implementó el gobierno de Rubén Rocha Moya para atender la problemática, sin embargo, dijo que esto no solo se resolverá con gestiones.

Destacó que esta problemática también debe de ser abordada por el Congreso de la Unión, señaló que ellos tienen la facultad para crear leyes federales en este ámbito.

"Hay que buscar el mecanismo de cómo modificar eso y que realmente se pueda estar aprobando o planteando un programa nacional de atención a las personas jornaleras y aplicación únicamente estirarla en todo el Estado y que estén coordinación con los dueños de los campos, pero para eso se tiene que regular los campo", agregó.