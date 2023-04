Este viernes sesionara el Consejo del Acuario Mazatlán

Mazatlán, sin.- La fecha de apertura del nuevo Acuario Mar de Cortés se mantiene firme para este sábado 29 de abril, pese a que todavía no ha quedado resuelto el cumplimiento de algunas cláusulas, de las más importantes, del convenio con el actual Acuario Mazatlán y apenas un día antes el Consejo de la paramunicipal sesionará para aprobar o desechar las propuestas en materia de cierre y apertura.

El día martes hubo una reunión entre Regidores, la Sindicatura de Procuración, el Órgano Interno de Control, los directores de ambos recintos marinos y el alcalde, en la supuestamente se logró avanzar un 80% en los acuerdos con el nuevo Acuario, lo que no se había hecho en los últimos tres meses.

La sesión del Consejo se llevará a cabo este viernes 28 de abril a las cinco de la tarde, faltando 17 horas para que aperture Mar de Cortés.

¿Qué se presentará en la sesión?

En esa reunión se verán temas que tiene que ver con la entrega, recepción, el cierre y apertura de un acuario y otro.

"Cuando nos decían que si estábamos a tiempo, sobre todo por los tiempos de apertura del nuevo acuario, yo les dije que era un tema de voluntad y la voluntad se dio", aseguró el alcalde Edgar González Zataráin.

Se presentarán las propuestas económicas del funcionamiento de pinguinario y lobos marinos, sobre el recurso para liquidar al personal y el traslado de especies.

"Nosotros vamos a cumplir con la entrega una vez que se nos cumpla con esto y esto va a ser esta semana, cuando se empiece a reintegrar el recurso para empezar a liquidar", agregó.

Aunque no se detalló el contenido de las propuestas, añadió que también se darán a conocer otros aspectos en esa misma sesión, lo que sí aseguró es que no sé concesionaria ni se venderán los espacios.

"Si se aprueba así, adelante", dijo.

¿Y el plan B?

Todo parece indicar que ya hay un consenso entre los integrantes del Consejo del Acuario, pues, tomarán decisiones importantes faltando pocas horas para que Mar de Cortés abra sus puertas al público y de aprobarse todas en ese mismo instante podría comenzar el traslado de especies al otro recinto acuático.

Lo que no se dijo es si había un plan B u otras alternativas en caso de que por razones extraordinarias las propuestas no fueran aprobadas, ya que el alcalde se ha mantenido firme en que el nuevo Acuario no podrá abrir sus puertas si no se cumplen con todas las cláusulas.