En completo deterioro la escuela primaria Ignacio Aldama de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Bastante deterioradas se encuentran las instalaciones de la escuela primaria Ignacio Aldama, ubicada en la colonia Huertos Familiares de Mazatlán.

Padres de familia reportaron a El Sol de Mazatlán que el mayor problema está en los baños, aunque también hay goteras en las aulas, mucha humedad y la maleza bastante crecida a los alrededores de la institución educativa.

"Es un problema diario en la temporada de lluvias, los salones se llueven, hay mucha humedad, como no hay una bajada en el techo, ese es el problema, que toda el agua se queda arriba y se gotea, ya tiene unos 6 u 8 años este detalle, pero hasta la fecha no han venido respaldarnos las autoridades de la Secretaría de Educación Pública", comentó Ramón, el intendente de la escuela.

La directora de la escuela señaló que ya han hecho un escrito dirigido a la Secretaría de Educación Pública para poder recibir algún apoyo; también se reportó el problema al Ayuntamiento de Mazatlán.

"De momento ya se mandó un documento a la SEP, solicitando de su apoyo, también al Ayuntamiento, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta, esperamos ser apoyados lo antes posible, porque desde que estoy a cargo de esta escuela, no se le ve nada", dijo Gabriela Aguilar, directora del plantel.

Las instalaciones de la escuela primaria Ignacio Aldama están bastante deterioradas. Fotos: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Otra de las quejas es la proliferación de animales ponzoñosos, como alacranes, que ya han picado a dos niños en el presente ciclo escolar.

"Afortunadamente, los niños fueron estabilizados a tiempo, y no pasó a mayores, eso nos hizo reflexionar y ahora estamos más al pendiente de que los niños no se acerquen al monte, son alacranes grandes, la maestra también fue picada, pero afortunadamente no pasó a mayores", afirmó Ramón, el intendente de la escuela.





Peligros

Otro señalamiento que se hizo es que la semana pasada unas abejas picaron a algunos niños.

"Lo bueno que no pasó a mayores, revisamos y no había ningún panal, es lo que se nos hizo raro, sacamos el aguijón de los niños y les pusimos alcohol, pero sí, los insectos también han sido un problema, sobre todo un peligro", dijo Gabriela Aguilar.

Según informó el personal de limpieza de la escuela, desde hace 8 años no se le ha dado mantenimiento a los techos de la institución. Actualmente, la escuela cuenta con 230 alumnos.