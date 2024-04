"El químico" busca limpiar su nombre desde el Congreso del Estado

Mazatlán, Sin. -Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, busca limpiar su nombre desde el Congreso del Estado; en rueda de prensa "el quimico" anunció que ya hizo su registro de solicitud ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa para ser candidato por el Distrito 22.

Pese a enfrentar un proceso legal por el desempeño ilegal de la función pública, señaló que no es impedimento de participar, ya que hasta el momento no ha recibido sentencia alguna; fue el Partido del Trabajo el que le dio la oportunidad.

"Lo que más me lleva a participar otra vez es limpiar el nombre de mi familia, el mío, ante tantas atrocidades en un estado donde la justicia no existe, donde la ley es letra muerta, donde no hay diferencia entre los poderes del estado", dijo.

Un frente desde el Congreso

El ex alcalde morenista aseguró que ya no le tiene miedo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y al ex secretario de Gobernación y ahora candidato al Senado de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázares, a quienes ha acusado de persecución política.

"El gobernador no quiere a los mazatlecos, necesitamos desde el Congreso hacer un frente que los años que le quedan no sean para seguir cobrando en la impunidad (...) Vamos a aprovechar esta plataforma la de la política para limpiar el nombre, para que la gente sepa el tipo de gobernantes que tenemos en Sinaloa y la única manera de para lograrlo es del Congreso del Estado", mencionó.