"El Químico" Benítez va por una diputación local por el PT

Mazatlán, Sin. -El exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que por una diputación local en el próximo proceso electoral abanderado por el Partido del Trabajo.

Aseguró que el estar vinculado a proceso, acusado del delito desempeño irregular de la función pública por la compra de las luminarias y llevar un proceso judicial, no es un impedimento para su participación política, pues hasta el momento solo es presunto culpable.

También puedes leer: Vinculan a proceso a "El Químico" Benitez Torres, exalcalde de Mazatlán

"Para nada, la ley es muy clara, el artículo 20 constitucional es muy claro, mientras no sea finiquitado esto no me pueden acusar de nada, soy presunto culpable pero yo no soy culpable de nada", aseguró.

Agregó que desde esta posición, "golpeara" al gobernador Rubén Rocha Moya y al hoy alcalde Edgar González Zatarain, quien fuera su secretario de Ayuntamiento, a quienes anteriormente ya había acusado de traición.

"El Químico" dijo regresar más fuerte que nunca políticamente, pues incluso mencionó que buscaría la gobernatura o la presidencia de la República en elecciones venideras.

"Voy por diputado local y luego a la gubernatura o la presidencia, la verdad no ocupo nada, el cariño de la gente tengo mucho, mucho cariño de mucha gente, yo lo veo donde camino y eso me da mucha fuerza, vengo a ayudar a la gente sabe, porque lo que yo hice en Mazatlán no lo ha hecho este ni lo va a hacer", dijo.

Revelará pruebas

A más de un año de haber renunciado a la presidencia municipal Benitez Torres reaparece en un contexto político declarando que "en su momento' revelará pruebas sobre la traición de la que acusa fue víctima y del actual también fueron partícipes Naila Velarde Narváez y Tonatiu Guerra Martínez, quiénes habían sido sus incondicionales en su administración.