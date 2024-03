Reaparece "el químico" Benítez Torres y hace acusaciones en contra de Rocha Moya

Mazatlán, Sin. -A más de un año de haber renunciado a la presidencia de Mazatlán y de llevar un procedimiento penal por desempeño irregular de la función pública, reapareció Luis Guillermo Benítez Torres, "el químico", haciendo acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el ex secretario de Gobernación, Enrique Inzunza Cázares.

A través de un video que circula en redes sociales, Benítez Torres señaló ser objeto de una persecución política del mandatario estatal, la cual inició en el año 2021, cuando ambos buscaban la candidatura para la gobernatura por el partido Morena.

"Inmediatamente, Rocha y su cómplice Enrique Inzunza hicieron un plan maquiavélico para hacerme un lado de la jugada y utilizando el poder judicial me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue Síndica Procuradora, pero qué sorpresa cuando se da esta historia me quitan mis derechos políticos y en cuanto lo nombran candidato a gobernador me los regresamos" señaló.

No existe la división de poderes

El exalcalde manifestó que en Sinaloa no existe la división de poderes y que, en cambio, Rocha Moya utiliza el poder judicial para aniquilar y hacer pedazos a sus enemigos y a quienes no se prestan a sus corruptelas.

También agregó que el proceso judicial que enfrenta fue un pretexto para sacarlo de la alcaldía porteña.

"Y sí, cometí un error, que fue acatar la indicación del Comité de Adquisiciones y hacer la adjudicación directa de las lámparas, este tipo de acciones se hacen en todos los gobiernos federales, estatales y municipales, pero esto era la oportunidad para afincarme un proceso judicial que me sacara de la presidencia municipal", agregó.

Al respecto, "el químico" añadió que no tomó el recurso que se dio como anticipo para la compra de las luminarias y que ese dinero se encuentra en un proceso también legal.

Se defenderá

Luis Guillermo manifestó que su salud se vio deteriorada tras los hechos ocurridos, aun así aseguró que se defenderá aunque tenga que enfrentarse al gobernador, responsabilizando a este y a Inuznza Cázares de lo que pudiese llegarle a pasar a él o a su familia.

"Aquí está 'el químico' Benítez al que le quitaron todo, incluso hasta el miedo de enfrentarme al gobernador, pero me voy a defender con todas mis fuerzas, así exponga mi vida", aseguró.