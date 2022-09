El Químico Benitez propone que cubrebocas en Mazatlán ya no sea obligatorio

Mazatlán, Sin.- Ante la baja de contagios de Covid-19 en Mazatlán, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, considera la posibilidad de eliminar su uso de manera obligatoria en el puerto.

El munícipe señaló que, personalmente, ya no lo usa a menos que se lo pidan en ciertos lugares, incluso él tampoco ya no lo requiere a las demás personas, a menos que haya sospecha de contagio.

"Afortunadamente, aunque nunca se va a ir por completo, siempre debemos estar al pendiente, atentos de un rebrote, que para fortuna de todos cada vez van a ser mínimos los problemas de salud por las vacunas", dijo

"La verdad la verdad yo ya no lo pido, y respeto cuando me lo piden en algún lugar y me lo pongo. Nosotros en nuestro laboratorio no pedimos uso de cubrebocas y la gente que lo trae se le respeta, únicamente cuando viene algún caso hacerse una prueba, un caso sospechoso, si se le pide que lo use", agregó.

A más de dos años de convivir con el virus, "el Químico" Benítez consideró que es hora de que la sociedad tome la responsabilidad de cuidarse, pues ya todos conocen las medidas de prevención.

"Yo pienso que ya llegó el momento de que finalmente nosotros tomemos la responsabilidad, todos y cada uno de nosotros, de cómo hay que cuidarse para evitar un contagio" consideró.

Casos sopechosos de viruela símica

Al ser cuestionado sobre la detección de tres casos sopechosos de viruela símica en Mazatlán, el primer edil resaltó que es una situación que preocupa y ocupa a su gobierno, aunque precisó que habrá que esperar a que se confirmen o no para implementación medida.

"Necesitamos primero esperar que se confirme si son o no son, porque ya tenemos casi dos meses del primer caso y no han aumentado mucho. Finalmente los contagios ya sabemos cómo son, cómo prevenirlos y si fuera así pues hay que atenderlos. Ya sabemos ya hemos informado a la gente de alto riesgo, todos los cuidados que debe tener", concluyó.