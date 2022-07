Ya van tres diputados contagiados de Covid-19 en las últimas horas

Mazatlán, Sin.- Los contagios de Covid-19 en el congreso del estado, están imparables. Parece que el SARS trae entre ojos a los legisladores de Morena, ya que después de que se dio a conocer que el diputado Jesús Ibarra Ramos había dado positivo, después se infirmó que también Victoria Sánchez Peña estaba contagiada.

Este viernes, en la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo, la diputada Verónica Guadalupe Bátiz, justificó la ausencia de su compañera Cecilia Covarrubias González porque dijo que quizá estaba contagiada.

El contagio de Covid.19 no respeta a nadie, ni partidos, ni edades, y no quiere decir que si se dejó de hablar y las autoridades de salud ya no daban datos de cómo se estaba comportando la pandemia, los diputados se relajaron.

Hubo reuniones donde los diputados y la misma gente que acudió al recinto parlamentario se aglomeró, se abrazaban, no traían cubrebocas, por citada nada más dos casos, por ejemplo la toma de protesta del alcalde sustituto Juan de Dios Gámez y la instauración de letras doradas en el muro de honor, no se respetaron los protocolos de salubridad.

Los legisladores se sienten infalibles, durante las sesiones, se pasean por las curules, charlotean, sin ninguna precaución, tal parece que el cubrebocas es cosa del pasado, lo mismo que la sana distancia, curiosamente las dos legisladores contagiadas, la mayoría de las veces se les ve despreocupadas, no respetan las recomendaciones sanitarias, platican, ríen, suben a tribuna sin cubrebocas, salvo, algunos legisladores, si respetan los reglas sanitarias, pero son pocos.

El presidente de la mesa directiva del congreso del estado, Gene René Bojórquez todavía el jueves pasado, pese a que veía a las y los legisladores sin cubrebocas y ya se hablaba de un contagio, dijo que las sesiones iban a continuar de manera presencial.