El Congreso del Estado presentó la denuncia contra el Químico Benítez

Este miércoles representantes de la Auditoría Superior del Estado, se apersonaron en la Fiscalía General del Estado para presentar denuncia formal en contra del alcalde Luis Guillermo “Químico" Benítez por la presunción de daño patrimonial, basada en los resultados de la auditoría específica realizada a los seis contratos entre la empresa Azteca Lighting y el Ayuntamiento de Mazatlán por la adquisición de luminarias por más de 400 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez ya lo había anunciado: como Congreso lo hemos dicho, no vamos a permanecer indiferentes, vamos a proceder conforme a la ley, no vamos a prejuzgar a nadie, vamos a correr las cosas como marca el debido proceso en todo momento. Pero sí les digo claramente que de acuerdo al artículo 75 bis de la Ley de Auditoría Superior del Estado, el Congreso, a través de la ASE va a proceder conforme lo reglamenta ese artículo.

“Basta la presunción de que hay un daño al patrimonio del pueblo para que la auditoría presente la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Debo decirles que al Congreso, a través de la ASE, es a quien le corresponde”, dijo.

El martes, antes de la sesión, el diputado Castro Meléndrez aclaró que la ley establece de que si hay presunción debe presentar denuncia, ya sea en el ámbito administrativo, penal, o político.

Aclaró que es solo una denuncia y que la ruta del juicio político es otra y que el Congreso no lo promueve porque este se da a través de solicitudes que llegan al Congreso y que debe atender las causales que establece la Constitución, aclarando que, hasta ese momento, no se había presentado ninguna petición de juicio político contra el Químico Benítez

Sin embargo, dijo que en dado caso de que la Fiscalía haga la investigación, integre la carpeta, y dice, sí procede y hace la declaratoria de procedencia, mejor conocido como desafuero, se llevaría a cabo, pero hasta este momento no significa juzgar nada anticipadamente.

“No vamos a adelantar situaciones hipotéticas porque no se trata de viciar nada. Ni se trata de generar un ambiente que no corresponda a lo que indica la ley”, señaló.