Congreso del Estado denunciará ante la FGE al “Químico” Benítez

Culiacán, Sin.- En los próximos días, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, denunciará ante la Fiscalía General del Estado al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por los seis contratos entre la empresa Azteca Lighting y el Ayuntamiento por la adquisición de luminarias por más de 400 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez al advertir que después de los resultados de una auditoría especial realizada por la ASE se tomó esta determinación al detectar el presunto daño patrimonial de más de 60 millones de pesos por la adjudicación directa que hizo el Ayuntamiento de Mazatlán.

“Debo decirles que el Congreso, a través de la auditoría, va a presentar en estos días la denuncia correspondiente. La denuncia no es afirmación de que así están las cosas, la ley establece que, si hay presunción, debe presentar denuncia, ya sea en el ámbito administrativo, penal o político”, dijo.

Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Precisó que, de acuerdo con el artículo 75 Bis, el Congreso del Estado, a través de la ASE, puede proceder conforme a lo que establece este reglamento, ya que basta la presunción que hay en un daño al patrimonio del pueblo para que la auditoría presente la denuncia correspondiente.

Castro Meléndrez señaló que en caso de que la Fiscalía valore que hay elementos, está la posibilidad de que dicho órgano solicite una declaratoria de procedencia y el congreso pudiera iniciar el desafuero del “Químico”, tal y como ocurrió en Culiacán con Jesús Estrada Ferreiro.

“Vamos a suponer que la Fiscalía hizo la investigación, integró la carpeta y dice sí procede, en este caso. Pero como tiene fuero por su condición de presidente municipal, tendrá que hacer la solicitud de declaratoria de procedencia o desafuero ante el Congreso”, dijo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, aclaró que la denuncia no es afirmación de que así están las cosas, la ley establece que si hay presunción debe de presentar denuncias, ya sea en el ámbito administrativo, penal o político.

Castro Meléndrez indicó que no adelantarán situaciones hipotéticas porque no se trata de viciar nada, además de que no se trata de generar un ambiente que no corresponda a lo que indica la ley.

Reiteró que el hecho de que se presente una denuncia contra el presidente municipal no implica que se le abra juicio político, ya que la ruta de este proceso no se inicia por parte del Congreso del Estado, sino que supone una solicitud que debe de atender las causales que establece la Constitución Política.

Respectó a la declaratoria de procedencia, dijo que le corresponderá a la Fiscalía de Justicia determinar esta situación, es decir, si presenta la solicitud al Poder Legislativo para quitarle el fuero.