Don Isidro es la elegancia entre los automóviles

Mazatlán, Sin.- Para sobrevivir a la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y ante el incremento de los precios de la canasta alimenticia y de los servicios básicos, don Isidro Gárate sale a los semáforos a vender paletas de caramelo.

Oriundo de esta tierra, cuenta que desde muy pequeño salió a trabajar, vendiendo chicles y alacranes hechos de alambre, para ayudar a su mamá.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

He trabajado desde los 7 años, para ayudar a mí 'jefita', ahorita ya no tengo, ya se fue; vendía chicles y también artesanías en la playa.

Don Isidro

Se casó, tuvo dos hijos, pero hace 25 años quedó viudo, ya no se volvió a casar y sus descendientes, ya grandes, se fueron a vivir a otra ciudad.

De joven trabajó mucho tiempo en los vaciados, como albañil, pero ahí no había prestaciones económicas y nunca pudo cotizar un seguro, por lo que al retirarse y no tener pensión decidió salir a las calles a vender dulces.

"No alcancé pensión, coticé muy poco seguro y apenas metí la ayuda de 68 y más, cada dos meses me dan tres mil pesos, pero con el alza de precios está todo caro, no rinde el dinero, luego se va", comentó.

En el semáforo de la avenida Ejército Mexicano y Río Tamazula, todos los días Don Isidro, de las 4:00 de la tarde en adelante, sale a vender, siempre y cuando la reuma ciática que padece lo deje ir a trabajar, pues menciona que el dolor es fuerte.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

A pesar de trabajar en la calle, procura ir siempre limpio, bien vestido, ya que la presentación también cuenta mucho a la hora de vender.

A sus 70 años, a los automovilistas ofrece una paleta de caramelo de una conocida marca, dice que les hace muy buena promoción, mejor que si fuera trabajador de la empresa, eso le ayuda a vender.

Cada paleta la da en siete pesos, aunque a veces la gente le da una propina; al día logra vender unas 25 piezas.

FALTA EDUCACIÓN VIAL

Trabajar en la vía pública representa estar expuesto a riesgos y peligros, entre ellos los accidentes viales.

Y es que en el año 2021 fallecieron en el puerto 41 personas a causa de accidentes viales, según datos de Vialidad en Mazatlán; en el 2020 hubo 13 muertes menos, debido a que fue un año muy diferente porque no hubo la misma movilidad en la vía pública por el confinamiento social, mientras que en el 2019 se registraron 52 decesos.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"Hay veces que se tiene que poner abusado uno con los carros, porque rebasan de repente, también las motos aún y cuando está en rojo. Le falta educación vial a la gente", señaló.

Fuera del dolor de la ciática, expresa sentirse muy bien de salud, afortunadamente no ha contraído el virus del Covid-19.

"Afortunadamente no, ya tengo las tres dosis, estoy bien de salud gracias a Dios, me tiene aquí, para salir adelante", expresó.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Su edad no ha sido un impedimento para tratar de salir adelante. Sin pena, con una buena actitud y la frente siempre en alto, don Isidro se siente con muchas fuerzas para seguir trabajando.

Me siento fuerte, con ganas de salir a trabajar, aquí ando, mire.

Don Isidro

DATO

70 años tiene don Isidro.

ACCIDENTES

En el año 2021 fallecieron en el puerto 41 personas a causa de accidentes viales, según datos de Vialidad en Mazatlán.

















