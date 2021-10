Figuras que cobran vida en las manos de Sylvana, la artista del foami

Mazatlán, Sin.- Desde hace año y medio, Claudia Sylvana Vázquez Michel, de 15 años de edad, se dedica a hacer manualidades en casa. Un día, una de sus amigas practicaba con algunos materiales cuando descubrió que ella podría elaborar los muñecos de foami con su toque personal.

Con foami moldeable de diferentes colores y barnices de uñas, crea cualquier figura, ya sea una persona, un animal, una caricatura o cualquier otro personaje.

Desde que tenía cuatro años de edad empezó con clases de pintura, cerámica y escultura. Siente que sus creaciones no se encasillan en las manualidades, pues cuentan con ciertas bases que permiten llamarlas arte.

Para la jovencita emprendedora crear los personajes con foami ha sido un gran reto, pues ha tenido que ir perfeccionando la técnica, sin embargo, siempre disfruta elaborar cada uno de ellos y en el resultado final es asombroso. En cada detalle va una parte de su corazón.

SU FORMACIÓN

Observadora y creativa, desde los 10 años ha participado en las exposiciones colectivas que se realizan en el Teatro Ángela Peralta, excepto estos dos últimos dos años, por la pandemia del Covid-19.

"De manera repentina, estaba aburrida y me puse a ver la serie Jojo’s, fue cuando se me ocurrió y lo empecé hacer, cuando regresé a la escuela fue en forma virtual, seguí elaborándolos, pero dejé de hacerlo un tiempo, meses después traté de cambiar el estilo que tenía, hice otro y me detuve nuevamente, y hasta hace poco volví empezar", comentó.

Coloridos personajes pueden salir de la imaginación de Sylvana. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Hay piezas que las elabora en dos horas, para la creación de otras puede tomarse varios días; puede hacer desde una persona hasta toda la familia, y la altura puede ser hasta de 20 centímetros.

La adolescente utiliza su talento y creatividad para elaborar los personajes de la serie con su estilo propio.

Explica que el foami moldeable es como tipo plastilina y cuando le da el aire se pone duro, por ello se tienen que hacer todos los detalles y utilizar herramientas simples como palitos para hacer las texturas.

Los muñequitos que ha elaborado los ha regalado a sus amigos y familiares; también algunos conocidos le han mandado hacer algunas figuras y quedan encantados con el trabajo.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Tengo que estudiar todos los detalles, hacer las piezas y luego las ensamblo, incluso he tenido que ver sus propias prendas de vestir para poder confeccionar la de los personajes".

Desde pequeña le gustaba mucho el área de papelerías en las tiendas de autoservicio, mucho más que el de juguetes, ahora es una jovencita con mucha creatividad y talento artístico.

“Mi delirio siempre ha sido entrar al área de papelería y quiero todo, me gustan mucho los colores, plumones, pinturas, de chiquita me compraban muchos juguetes, muñecas, la casa de la Barbie y así, pero no jugaba mucho con eso, prefería todo lo anterior".

Todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, la jovencita lo trae en su sangre, pues es hija de Silvia Michel, escritora y gestora cultural de Mazatlán.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Desde niña asistía a conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y las clases que su mamá tomaba; así fue como empezó a adentrarse en el arte, lo que le sirvió de base para poder inventar y resolver cada parte del personaje.

La estudiante de preparatoria todavía no tiene muy claro la carrera que cursará, de lo que sí está segura es que continuará por el camino de las artes, porque tiene facilidad para ello y le gustaría aprender nuevas técnicas.

Hay quienes le dicen que estudie animación, porque tiene mucha facilidad para el dibujo digital, ya que no sólo reproduce, sino que crea sus propios personajes e historias.

Mientras tanto se sumerge en el mundo del foami, entre brillos y colores, es capaz de crear un ejército de personajes, los cuales cobran vida gracias a su talento y creatividad.









