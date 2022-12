Día de la Virgen: Muestran en Mazatlán el fervor guadalupano

Mazatlán, Sin.- Como cada año en Mazatlán, el Día de la Virgen no pasa desapercibido para los devotos, quienes aprovechan la celebración para vestir a sus hijos con la vestimenta de Juan Diego y llevarlos a presentar con la Virgen de Guadalupe.

Es un día lleno de tradición, en el cual las iglesias lucen abarrotadas desde temprano con su misa matutina, que se lleva a cabo para celebrar la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

Este lunes por la mañana se registró una gran afluencia de personas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

Una madre de familia que llevó a su hijo de 4 años, afirma que desde el nacimiento de su primogénito, ha acudido siempre durante el Día a de la Virgen a la Catedral.

"Desde que nació el niño vengo a tomarle la foto, son recuerdos para él y para mí, momentos que no me quiero perder, desde que yo era niña mi madre me traía y no quiero que se pierda esa tradición, me encanta vestir a mi niño así, ya cuando crezca sé que esto no lo voy a volver a repetir", dijo Sinahí.

Los festejos de la "Morenita" comenzaron en Mazatlán desde las 23:00 horas del día domingo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Tanto en Catedral como en las calles aledañas se vio a decenas de personas con sus hijos caracterizados de Juan Diego o con motivos religiosos.

Javier, un padre de familia de 50 años, también llevó a sus hijos y nietos.

"Desde hace como cinco años, cuando nació mi nieto, vengo aquí a Catedral. La Virgencita me hizo un milagrito y esto es para agradecerle", expresó.

Para saber

Los festejos de la "Morenita" comenzaron en Mazatlán desde las 23:00 horas del día domingo, con un recorrido por toda la avenida Gabriel Leyva, hasta llegar a la Virgen de la Puntilla, en donde las personas que acompañaron el recorrido dejaron ofrendas, flores, veladoras, se lanzaron fuegos artificiales y se realizaron rezos