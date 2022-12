Turistas visitan el mercado Pino Suárez durante el sábado

Mazatlán, Sin.- La llegada de turistas al puerto de Mazatlán continúa siendo una costumbre durante los fines de semana, lo que ha beneficiado a los comerciantes ubicados en el interior del mercado municipal José María Pino Suárez.

"La llegada de los turistas en fin de semana nos ha beneficiado a más no poder, ya se vienen los días de afluencia, esperamos que todos ellos consuman nuestros productos, desde las vacaciones de verano ha sido un sube y baja, unos días estamos vendiendo otros, días no, nuestras ventas repuntan normalmente cuando hay cruceros, es temporada vacacional, o en sábados y domingos que es cundo viene gente de fuera," Afirma Enrique, vendedor de artesanías del mercado de abastos.

Puedes leer: Turistas comienzan a llegar a Mazatlán para vacaciones decembrinas

Comentan que, durante los sábados, es uno de los días que más ventas tienen, junto con los viernes, pues usualmente es cuando los visitantes llegan a comprar productos, a comer o comprar artesanías al lugar.

"Son los días que más ventas tenemos, diario se vende y cada quien vende de manera diferente, pero estos días son un empuje, porque suelen comprar ya sea comida, recuerdos, mariscos, hay mucha afluencia durante el día sábado, y más con las épocas que se vienen," Añadió el locatario.

Ever Montero, quien visita Mazatlán desde Chihuahua, señala que caminando por el centro, ingreso al mercado Pino Suárez con el fin de buscar algo de comida, y encontró lo que buscaba, pues comenta que al subir al segundo piso del mercado municipal, se encontró con una gran variedad de comida que deleitó su paladar.

"Tenía hambre, y estaba buscando algo de comer, y me encantó, me comí un asado, y estaba muy bueno, quería algo fuera de lo común como lo son mariscos y cosas que se venden en Mazatlán muy seguido, me encanto la verdad, tenía un muy buen sazón, en mi tierra no es muy común ver estos platillos, así que lo disfrute," Comentó el turista.