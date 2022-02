Desplazados sostienen encuentro con representantes de la ONU en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A 10 años de haber sido obligados a huir de su lugar de origen, ante el ambiente de violencia que se vivía en la sierra, las autoridades no han cumplido con las necesidades más básicas de desplazados del sur del estado, afirmó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Local Comenzará Gobierno del Estado censo en víctimas del desplazamiento forzado

Tras una serie de manifestaciones, este viernes 18 de febrero desplazados se reunieron con representantes del gobierno estatal a través de la Secretaría de Evaluación y Desarrollo Sustentable y con representantes de la Organización de las Naciones Unidas, Carolina Reyes y Katherine Katamuscay, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), a quienes expresaron sus carencias.

Desde la violación a sus derechos humanos hasta la falta de asistencia social, mencionaron también que a más 100 días de haberse instaurado la 4T en Sinaloa, no se ha visto ni una sola acción por parte el gobierno municipal ni estatal.

Durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se construyeron solamente 50 viviendas para mil 200 familias; el fraccionamiento Cvive se ubica en la zona oriente del puerto donde no hay escuelas, hospitales ni guarderías cerca, mucho menos oportunidades de empleo.

Se dejó además una reserva territorial para poco más de mil 200 casas; no obstante, los terrenos no están lotificados y son inhóspitos, ya que no cuentan con los servicios públicos básicos como drenaje, agua y luz.

Posteriormente representantes de Acnur realizaron un recorrido por el fraccionamiento, donde constataron las condiciones en las que viven las familias y se entrevistaron con algunos de los beneficiados.

Lee más aquí:

Local Urge garantizar el respeto a sus derechos a desplazados: Valle Sandoval

Local Tres mil familias en riesgo de perder sus hogares