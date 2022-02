En busca de Omar: Desaparecer en “tierra caliente”

Mazatlán, Ssin.- La familia Reyes López no ha perdido la esperanza de encontrar a Omar. A tres meses de que el joven se perdió en la sierra de Chihuahua, siguen buscándolo con la misma fuerza que el primer día, tocando puertas y más puertas y apoyándose en la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.

Belizario Reyes López, junto con su esposa, Sheila Arias, tíos del joven de 20 años de edad se sienten seguros de que sigue con vida, porque no se ha localizado nada de su pertenencias, aunque están también temerosos de que la zona donde se extravió está en disputa entre dos cárteles, el de la Línea y el del Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán.

Belizario explicó que este jueves 10 de febrero se cumplieron 3 meses de la última vez que dejaron de tener comunicación con su sobrino, vía Whatsapp; el día que mandó las coordenadas de ubicación fue precisamente el 10 de noviembre y en esto tres meses, dice que se han efectuado muchas búsquedas, tanto por tierra como aéreas, pero no ha sido localizado, ni tampoco hay indicios de algún cuerpo o restos óseos o sus pertenencias.

“La verdad, no sabemos qué ha pasado con él, lo que comentan es que no saben exactamente porque primero había dudas de que si las coordenadas que envió eran las que marcaban, pero diferentes autoridades ya confirmaron que sí, esas coordenadas dan en el municipio de la Sierra Colorada del municipio de Guadalupe de Bravo y desde el primer día ya estuvieron buscando en esa zona y todas las semanas posteriores se han sumado diferentes autoridades como el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, Ejército, la Fiscalía”, dijo.

Indicó que en su extravío, Omar pudo haberse regresado a territorio estadounidense, por lo que también se le ha pedido apoyo por aquel lado al Consulado de México, en Texas, pero hasta el momento no ha habido nada de resultados.

Informó que recientemente, el pasado 3 de febrero, sostuvieron una reunión con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, en la ciudad de Chihuahua, en el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Mujer y que también atiende casos de desaparecidos, desplazados y derechos humanos de los periodistas; ahí se comprometieron a hacer un nuevo sobrevuelo más planeado y no nada más buscar a su sobrino, sino a todas las personas que han desaparecido en esa zona.

Dijo que el coordinador del área de desaparecidos, Gabino Gómez Escarsega, manifiesta que en el último año y 7 meses han desaparecido más de 30 personas en esa área que va desde el Valle de Juárez hasta Ojinaga en Chihuahua y hacia Guadalupe de Bravo.

Puso de ejemplo que el pasado 13 de septiembre, 13 personas fueron privadas de su libertad en esa zona cuando iban a cruzar hacia Estados Unidos como inmigrantes donde un grupo armado los interceptó y los detuvo.

SE PELEAN LA ZONA

El periodista Belizario Reyes López manifestó que aunque no se tienen elementos, sospechan que a su sobrino lo hayan encontrado gente de grupos delictivos y lo hayan retenido.

“Se sabe que esa zona está en disputa por parte del grupo del cártel de La Línea y del Cártel de Sinaloa, entonces no se descarta que alguno de estos grupos los haya detenido y no sabemos exactamente para qué, no han pedido rescate, no han pedido nada, excepto la gente que aprovecha estas condiciones para tratar de extorsionar, diciendo que lo tienen pero nunca presentan ningún elemento que realmente así sea”, externó.

Reyes López manifestó que en las reuniones que han tenido se menciona que grupos delictivos tienen trincheras arriba de los cerros desde donde vigilan a la gente que pasa, por lo que cree que lo hayan detectado y hayan detectado a las personas que estuvieron en las mismas condiciones y lo hayan retenido.

Es por ello, indicó, que todas las familias pidieron que no sólo se haga la búsqueda aérea, sino que también se intensifique la presencia de autoridades como el Ejército, Marina, Guardia Nacional, para que intensifiquen la búsqueda no solo en esa zona, sino en algún lugar donde pueden estar operando estos grupos delictivos con la siembra de enervante, trasiego o en laboratorios clandestinos de droga para ver si lo tuvieran por ahí.

Agregó que ya han pasado muchos días y semanas y como no se ha localizado alguna pertenencia, sospechan que pudiera estar retenido por estas personas.

AUMENTA LA PREOCUPACIÓN

A 3 meses de la desaparición de Omar, el periodista Belizario Reyes dice que no han perdido todavía la esperanza, pero reconoce que sí ha aumentado la preocupación de que pasan y pasan los días y no saben qué ha pasado con él.

“La esperanza no se pierde, porque como te digo, mientras no se haya encontrado algún cuerpo, algún indicio de que pudiera estar sin vida, todavía tenemos la esperanza de que esté con vida, incluso, si no lo estuviera no vamos a parar hasta no encontrarlo como esté, ya sea el cuerpo, los restos o como esté, eso sería lo básico”.

SITUACIÓN

En el último año y siete meses han desaparecido más de 30 personas en la sierra de Chihuahua, específicamente en el área que va desde el Valle de Juárez hasta Ojinaga, en Chihuahua, y hacia Guadalupe de Bravo.













