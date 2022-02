Sin apoyos ni oportunidades de desarrollo: Desplazados son olvidados por la 4T

Mazatlán, Sin.- El 16 de julio del 2017, Karla Rojas y su familia llegaron a la ciudad de Mazatlán procedentes de la comunidad serrana de Santa Lucía, municipio de Concordia; la violencia del narcotráfico los obligó a salir de su lugar de origen.

Desplazarse a otro lugar, en las condiciones que lo hicieron no fue nada fácil; además de tener que adaptarse a la ciudad, encontrar una vivienda y un empleo, había otra preocupación: la educación de sus hijos.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En aquel entonces su hija mayor estaba por ingresar a la telesecundaria, cuando se vieron obligados a huir. Al tiempo su pequeño hijo se enfermó de asma y su esposo duró más de un mes sin empleo. Después de cinco años pudieron adaptarse a su nueva vida y ahora la piensan para regresar a su pueblo, pues quieren que sus hijos vayan a la universidad y reciban educación de calidad.

"La verdad fue bien difícil, yo había inscrito a mi hija ahí en el rancho y cuando llegué aquí batallé muchísimo para meterla a la secundaria, porque no había cupo. Mi hija quería regresarse, fue bien difícil, ella me decía: ‘vámonos, yo no quiero estar aquí, no conozco a nadie’", contó Karla.

Con la modalidad de clases a distancia, el internet fue el principal problema con el que se encontraron, ya que no contaban con este servicio, aunque una de sus vecinas le pasaba del suyo para las clases y le cooperaban al mes cuando llegaba el recibo.

"No teníamos computadora, nada más el teléfono, mi hermano nos pasó su computadora para que la niña siguiera con las clases".

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Hasta hace apenas unas tres semanas se mudaron a su nuevo hogar en el fraccionamiento Cvive, donde se construyeron 50 viviendas para igual número de familias desplazadas. Estando ahí les dieron la noticia que se reanudarían las clases presenciales.

Inscritos sus dos hijos en planteles cercanos a donde vivían anteriormente, con las clases online la distancia no era un problema, pero ahora tienen que tomar dos camiones de ida y dos camiones de regreso para poder acudir a clases.

Cambiarlos de escuela no fue una opción, además de que ya no hay cupo en los planteles, no hay instituciones educativas cerca del fraccionamiento, y así como Karla, están en la misma situación todas las familias del asentamiento.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

SIN INFRAESTRUCTURA NI SERVICIOS

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, explicó que en la construcción de un fraccionamiento la vivienda no es lo único importante, también se tiene que tomar en cuenta la vialidad y transporte, la infraestructura y servicios; el acceso y la disponibilidad a centros educativos, de salud, comerciales y hasta deportivos.

Se estima que hay de 50 a 100 niños habitando en esta nueva colonia; la mayoría vive con sus dos padres, algunos son hijos de madres solteras, otros están encargados con sus abuelos.

Consideró que la Secretaría de Educación Pública debe plantear una solución, como la construcción de una escuela, ya que con la pandemia del Covid-19, las clases virtuales, la falta de dispositivos electrónicos e internet, se genera un rezago académico en los educandos.

El jardín de niños más cercano al Cvive está a 1.3 kilómetros, la escuela primaria a 2.7 kilómetros y la secundaria a 1.2 kilómetros; otro detalle es que pasa por ahí solo una ruta de transporte urbano. No hay áreas verdes, mucho menos espacios deportivos, de recreación y esparcimiento, tampoco dispensarios médicos ni comedores comunitarios.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

DERECHOS HUMANOS

José Carlos González, asesor del MASS, indicó que los derechos humanos de los desplazados, como los de cualquier ciudadano, son prioritarios y se dirigen bajo Principios Rectores como la salud, el empleo, la economía y la seguridad.

Resaltó que en materia de atención psicológica o de salud mental tampoco se ha hecho nada, pues el gobierno municipal no ha asignado un presupuesto para los desplazados, sino que al contrario se les negó el derecho de petición, cuando en la última manifestación frente al Ayuntamiento, cerraron las puertas del palacio y nadie salió a recibirlos y atenderlos.

Acnur, la agencia de la ONU para los desplazados y refugiados, reveló, está interesada en venir a Mazatlán para conocer la situación en la que viven los desplazados.

"Eso es algo muy importante que se ha logrado bajo la unión, de estar llamando la atención a las autoridades, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha atendido en bastantes peticiones. No es de un día, sino que desde hace varios años se le están violentando sus derechos humanos", reveló.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Gutiérrez Sánchez enfatizó que si las familias están ahí no es porque quieran, sino porque de su lugar de origen los sacaron, desde ese momento no se les garantizó el derecho a la seguridad pública.

El líder social mencionó que las 50 viviendas no son suficientes para las casi mil 200 familias que están en esta situación en el sur de Sinaloa, además de que la edificación tiene varios detalles técnicos.

La tubería del drenaje pluvial la instalaron más grande que la del drenaje, los baños los construyeron en la entrada de la vivienda, los techos no están impermeabilizados, la banqueta está al mismo nivel que el piso de la casa, lo que ocasionó inundaciones en las pasadas lluvias, no hay alumbrado ni seguridad pública y a pesar de que ya pagaron cinco mil pesos por el trámite, no tienen ni las escrituras.

Tras el sexenio de Quirino Ordaz Coppel quedaron pendientes la lotificación y asignación de terrenos, la introducción de los servicios públicos en estos y la instalación de un tanque de almacenamiento en el que se invirtieron millones de pesos.

Aunque es reconocedor de que no se puede resolver todo de la noche a la mañana, lamentó que a 100 días de haberse instaurado la 4T en Sinaloa, con el gobierno de Rubén Rocha Moya, la única "obra" que se ha realizado en pro de los desplazados de Mazatlán es la plantación de unos árboles y la donación de despensas y cobijas.

"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que lo sepa Rubén Rocha Moya, nosotros queremos ser sus amigos, pero él al parecer no quiere ser nuestro amigo”.

DATOS

1,200 familias de desplazados están en el sur de Sinaloa.

50 casas se construyeron en el fraccionamiento CVive

ALEJADOS

El jardín de niños más cercano al Cvive está a 1.3 kilómetros, la escuela primaria a 2.7 kilómetros y la secundaria a 1.2 kilómetros.

















