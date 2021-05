Desmiente Elsy López que tenga Covid-19

Mazatlán, Sin.- Luego de que en redes sociales circulara la noticia de que Elsy López tenía Covid-19, la cual supuestamente fue dada a conocer por El Sol de Mazatlán, la candidata a diputada local por la Alianza Va por Sinaloa en el Distrito 22 desmintió dicha “fake news”.

“En un momento llegue a pensar que el medio de comunicación (El Sol de Mazatlán) estaba involucrado y me pareció muy grave que no validara la información”, expresó.

Sin embargo, al comprobar que El Sol de Mazatlán no tuvo nada que ver con esa publicación, la cual es falsa, dijo que le parece un recurso innecesario que se hace para desprestigiar su campaña.

“Lo hacen a manera de desprestigiar una campaña que se ha hecho con mucha responsabilidad. Yo soy una candidata que ha estado antes, durante y después del proceso electoral y he estado en contacto con la gente para apoyarla y por lo mismo me he cuidado mucho”, dijo.

Aseguró que se hace pruebas del Covid-19 periódicamente, por su seguridad, la de su equipo de trabajo y la de los ciudadanos.

“Me hice la prueba la semana pasada y salió negativa y a propósito de que salió esta nota, me hice otra vez la prueba esta mañana (viernes) y salió negativa, ya mandé la evidencia para parar este mitote, que no es más que eso, quieren hacer una guerra sucia con un tema tan delicado como lo es el Covid”.





















