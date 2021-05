Se compromete Mario Zamora a ayudar a mineros de Cosalá

Culiacán, Sin.- El candidato de la alianza "Va por Sinaloa", Mario Zamora Gastélum, hizo el compromiso que de resultar electo, ayudará a los trabajadores de la mina San Rafael del municipio de Cosalá, quienes exigen que se reabra dicha mina, pues aseguran que tiene más de un año y medio bloqueada ilegalmente.

Los trabajadores enviaron un comunicado a los candidatos donde piden que como parte de su propuesta de campaña ayuden a reabrir la mina que está tomada por el representante sindical, Yasser Beltrán, aliado del senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia.

Local Mineros piden ayuda a candidatos a la gubernatura de Sinaloa

“Me acaba de llegar el comunicado, lo vi. Ya lo estamos revisando, vamos a darle respuesta y los vamos a atender con todo gusto. Acabo de estar en Cosalá, estuvimos en Cosalá hace dos o tres días, una reunión bien interesante con mucha gente de Cosalá, incluso, recorrimos ahí un poco de la cabecera, del mercado y demás; no tuve la oportunidad de verlos, no estaba enterado, pero recibí un comunicado, y la estamos revisando y le vamos a dar respuesta, los vamos a atender”, aseguró Zamora Gastélum.

El abanderado del PRI-PAN-PRD, mencionó que una vez llegando a la gubernatura de Sinaloa, revisará el caso de los trabajadores y hará lo correspondiente de acuerdo a la ley.

“Nosotros vamos a atender a todos, no te puedo decir que una determinación de un lado u otro, no soy el político tradicional que le dé piola a la gente. Me gusta comprometerme a lo que puedo cumplir, qué sí puedo cumplir: atenderlos, escucharlos, revisar su caso y una vez revisado su caso en todo lo que pueda ayudar como gobernador y que esté dentro de la ley lo vamos a hacer”, enfatizó.

Por su parte, el también candidato a la gubernatura por la colación Morena-Partido Sinaloense (PAS), Rubén Rocha Moya, reconoció que no ha recibido el oficio enviado por los trabajadores de la mina, sin embargo, afirmó que sí se va a reunir con los afectados.

"Es importante, porque ya tiene más de un año parado y con mucho gusto lo atendería no sé (la fecha en que sostendría la reunión), porque estoy en campaña", mencionó.

Local No dejaría entrar a Zamora ni a la puerta de mi casa: Cuen

Rocha Moya, declaró que a quien deben de atender sus peticiones en este momento, es el actual gobierno estatal, mientras que él en su facultad como aspirante a Gobernador, puede asegurar que está comprometido a buscar el equilibrio entre las partes que generan riqueza, entre trabajadores y patrones.

"Ya lo veríamos en su momento, porque sería si ya llegamos a la gubernatura, tratarlo justamente con la responsabilidad de gobierno, hoy tiene que hacer el gobierno estatal establecido, no nosotros", subrayó.

Al haber solicitado los trabajadores que la resolución de operación de la mina forme parte de sus propuestas de campaña, explicó que sus proposiciones son más genéricas.

"No podemos, porque es tomar partido, mi gobierno de instituirse o el instituido debe ser arbitro en los conflictos laborales, entonces no puedes tomar partido, va a depender de que te informen a lo que te puedes comprometer, esa que trataremos con mucha responsabilidad en este tipo de conflictos, buscando que se resuelvan por la vía de la conciliación", finalizó.













Lee más aquí:

Local IEES invita a ciudadanos para cuestionar a candidatos en el debate Local Mario y la Wendy durmieron en catres en la Bicentenario

Local Va por Sinaloa acusa intervenaion del Teesin a favor de Rocha en campañas