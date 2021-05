Logra Melisa Urías el rescate de perritos maltratados

Mazatlán, Sin.- Gracias a un video que subió a sus redes sociales, donde se evidencian las condiciones deplorables en las que vivían dos perritos en un domicilio de la colonia Mazatlán 2, la candidata a diputada local por el Partido Verde en el distrito 22, Melissa Urías, logró que estos animalitos fueran rescatados.

“Subimos un video el martes, es un tema que me parte el corazón, no esperaba ver a los perritos en las condiciones en las que estaban, amarrados, encadenados, sus huesos estaban casi saliéndose, ya no tenían carnita, si no eran alimentados iban a perder la vida. Quise grabar el video para que las autoridades se hicieran cargo y pudiéramos rescatarlos”, explicó.

Fotos: Cortesía | Melissa Urías

Agregó que en sus manos no estaba ir a sacarlos del lugar en el que se encontraban, aunque sí acudió al domicilio a tratar de hacer algo por ellos.

“Yo fui, hablé con la señora que vivía en la casa, que realmente ni vivía ahí, ella estaba al cuidado de esa casa, pero no nos escuchó, no nos dejó entrar, los perritos estaban muy mal, entonces decidimos grabar el video y empezar a compartirlo para que Ecología o la Fiscalía fueran por ellos”.

Al no tener éxito en el intento de rescate de estos animalitos, la candidata empezó a hacer todo el papeleo para presentar una denuncia formal. Sin embargo, días después recibió una llamada de una persona de la Fiscalía que le dijo que gracias al video que subió a redes sociales se logró el rescate de estos perritos.

“Esta persona me mandó fotos, me dijo que ya los habían llevado a una veterinaria para que yo fuera a visitarlos y que viera que sí eran los perritos del video. Entonces fui feliz, porque logramos el objetivo del video. Hay que alzar la voz, hay que agradecerle también a Fiscalía, porque gracias al video pudimos rescatarlos. Estoy muy agradecida con todos los que nos ayudaron”.

Aseguró que después de este video le han mandado muchos casos de mascotas que están en esas mismas condiciones, abandonadas en las azoteas de las casas, sin agua ni comida.

“Me han llegado muchos casos de aquí de Mazatlán, de perritos abandonados en sus techos, y ahorita que ya empieza el calor eso es inhumano. Ojalá y yo pudiera rescatar a todos los perritos maltratados”.

Es por eso que la candidata elaboró una iniciativa, que forma parte de su plataforma electoral, con la cual se tendrá un mejor control de las mascotas que existen en el puerto y el estado.

“Traigo una propuesta en mi candidatura, que es el registro de las mascotas en Sinaloa, así todas las personas que tengan una mascota la pueden registrar y se tendrá un control de todos los animalitos que se tienen, así, si uno se pierde, más fácil podrán dar con él y se tendrá también un control de sus condiciones de vida”.













