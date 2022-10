Desmiente el Químico a Guerrero Bojórquez sobre cancelación de viaje a España

Mazatlán, Sin.- Tras una publicación en Twitter, donde el periodista, Felipe Guerrero Bojórquez, aseguraba que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, habría cancelado su viaje a Madrid, España el próximo fin de semana para participar en el Desfile de la Hispanidad, el edil mazatleco salió a desmentir tal afirmación.

"Me acaban de mandar que Felipe Guerrero subió algo así, jamás le comenté eso a Felipe Guerrero, es una especulación", dijo Benítez Torres.

Y es que unas horas antes el Químico y Guerrero Bojórquez, sostuvieron un encuentro para una entrevista privada y minutos más tarde el periodista hizo tal publicación, en la que también se mencionaba que cancelaba el viaje a la Ciudad de México para el evento de la Fórmula 1 y a Arabía Saudita, para presenciar la pelea del boxeador Gilberto, "Zurdo", Ramírez.

Viaje en suspenso

"No sé todavía. Eso yo no lo declaré. No estoy seguro todavía. No he definido, les juro que no he definido. Yo no le declare eso a Felipe, no tocamos el tema", expresó el primer edil a los medios de comunicación.

Agregó que hay varios factores que incidirán en su decisión, como el número de horas qué representaría hacer tal viaje.

Indicó que será hasta el día jueves cuando confirme si va o no y respecto a los otros viajes tampoco a decidido nada.

"Yo mañana les digo si voy o no voy a Madrid. Y las otras hasta que se acerque la fecha. Ese (viaje a Arabía Saudita) sería una salida en mis vacaciones, si decido hacerlo, pero no lo he decidido", añadió.