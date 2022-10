Benítez Torres no viajará a Madrid, España para presidir el Desfile de la Hispanidad

Mazatlán, Sin.- El próximo fin de semana una comitiva del Instituto Municipal de Cultura y de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, viajará a Madrid, España para participar en el Desfile de la Hispanidad.

Cuestionado al respecto, sobre los preparativos de dicho viaje, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo no estar enterado sobre los avances, pues ahora resulta que no es un tema importante para él.

También te puede interesar: ¡Otro viajecito! funcionarios de Mazatlán saldrán a Madrid

"No estoy enterado todavía, la verdad es que son temas no tan importantes para mí, pero me imagino que ya debe estar muy listo", declaró.

Antecedentes

Fue el pasado 24 de abril que el munícipe hizo el anuncio de un viaje a Madrid, España, ya que había sido invitado para presidir el Desfile de la Hispanidad junto con el Rey y Gobierno Civil español, y dónde se llevaría a cabo, también, la Semana Cultural de Mazatlán.

“Para decirles qué significa esto, es el desfile más importante en España, donde quien lo encabeza es el Rey de España y el presidente del Gobierno Civil Español, y Mazatlán está invitado, para que junto con ellos presidir ese desfile, de tal manera que aceptamos con gusto la invitación”, dijo ese día.

Benítez Torres no viajará

Aunque esté miércoles por la mañana, "el químico" estaba en duda sobre su asistencia, pues así lo expresó a los medios de comunicación, el periodista Felipe Guerrero Bojórquez, publicó minutos después en su cuenta de Twitter que el primer edil no solo había cancelado su viaje a España, sino también al desfile de la Fórmula 1 en Ciudad de México y a Arabia Saudita para presenciar la peleada de Gilberto, "El Zurdo", Ramírez, esto tras sostener una entrevista privada con el munícipe.

"¿Las razones?, pronto se sabrán", indicó.

Local Los viajes del Químico Benítez, 8 destinos, más de $280 mil y sin beneficios para Mazatlán

"Y si está trabajando en eso, pero todavía no ha llegado ese día, ya que llegue les informo. No puedo decirles todavía. No sé todavía no sé si voy a salir o no menos cuantos días", expresó "el químico" antes de la entrevista con Guerrero Bojórquez.

Para saber

El Día de la Hispanidad, se llevará a cabo el 12 de octubre, con un desfile militar y simboliza la expansión cultural y lingüística de España más allá del continente europeo.