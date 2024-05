Estudiantes del Conalep Mazatlán III celebran el Día del Estudiante con un convivio temático

Mazatlán, Sin. -Bajo la temática del "Día de Pijamas", los alumnos del Conalep Mazatlán III disfrutaron de un animado convivió para conmemorar el Día del Estudiante.

Ataviados con sus pijamas más cómodas y acompañados de sus botanas favoritas, los estudiantes de todos los salones del plantel se reunieron para una velada especial llena de películas y camaradería.

El evento, que fue organizado por la comunidad estudiantil con el apoyo de los directivos y administrativos de la institución, brindó la oportunidad para que los jóvenes pudieran relajarse y compartir momentos entrañables entre ellos. Esta iniciativa, que buscaba promover la integración y el compañerismo, fue especialmente significativa para los alumnos de último año, quienes, con nostalgia, recordaron los momentos vividos a lo largo de su etapa escolar.

"Vieras como me pesa dejar el Cona, fue una etapa bien padre, a lo mejor no es una escuela muy grande, pero como lo disfrute, por las amistades que hice y los recuerdos que me llevo", expresó con nostalgia Janeth Pedraza, jefe de grupo de la carrera de Protección Civil e Higiene.

Los directivos y administrativos del Conalep Mazatlán III destacaron la importancia de este tipo de actividades recreativas para fortalecer los lazos entre los estudiantes y fomentar un ambiente escolar positivo. Además, señalaron que durante toda la semana se han llevado a cabo diversas actividades similares, en línea con el compromiso de la institución de ofrecer una formación integral a sus alumnos.

"Se hace con la finalidad de que los alumnos convivan y se diviertan durante su día. Los festejos han sido toda la semana y seguiremos igual para que lo disfruten, sobre todo porque muchos ya se van y queremos que se lleven un buen recuerdo", mencionó el Coordinador de la institución, Eduardo Rubio.

Para saber

Los alumnos del plantel número III también tendrán su fiesta del día del estudiante en un popular antro ubicado en la Zona Dorada. La fiesta arrancará a las 6 de la tarde y concluirá a las 12:01 de la madrugada