Secretario de Salud supervisa instalación del nuevo acelerador lineal para pacientes oncológicos

Culiacán, Sin.- El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, supervisó la obra que se está realizando en el Instituto Sinaloense de Cancerología (Iscan), donde próximamente se colocará un acelerador lineal que servirá para dar radioterapia a pacientes con cáncer.

Asimismo, puntualizó que este equipo costoso estará disponible para este año el cual otorgará servicios gratuitos de radioterapia para la población sinaloense.

“Estamos ahorita supervisando los trabajos donde se va a ubicar el nuevo acelerador lineal, esto nos va a permitir dar una mejor atención a toda la población sin seguridad social, pero también a aquellos que tienen IMSS o Issste”, explicó.

En ese sentido, agregó que la Secretaría de Salud a través del Instituto Sinaloense de Cancerología subroga servicios para que toda la población pueda recibir la atención en cuanto al tema de radioterapia en pacientes oncológicos.

Actualmente, el Iscan cuenta ya con un acelerador lineal, pero una vez teniendo estos dos equipos, se estima que se otorguen alrededor de 180 sesiones de radioterapia diarias, lo que significa incrementar la atención en un 50 por ciento.

González Galindo detalló que actualmente el periodo de espera para una radioterapia es de un mes y medio y, el contar con un nuevo acelerador lineal garantizará una espera de dos semanas para dicha atención.

El secretario de Salud dijo que no importa si los pacientes no son derechohabientes del IMSS o Issste, pues no es un impedimento para poder recibir la atención de calidad.

Cabe mencionar que, el ISCAN atendió en el 2023 un total de 2 mil 971 consultas de radio oncología y en lo que va de enero a mayo de este 2024, suman más de mil 300 atenciones brindadas.