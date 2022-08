Los viajes del Químico Benítez, 8 destinos, más de $280 mil y sin beneficios para Mazatlán

"En transparencia está todo, además los resultados se ven, Mazatlán no es el que era antes", declaró a los medios de comunicación el pasado lunes 15 de agosto Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán, al ser cuestionado sobre sus viajes y el resultado que han tenido.

Desde su primera administración (2018-2021), el “Químico" se ha caracterizado por ser un "alcalde viajero”, su argumento es que sus salidas son para promocionar a Mazatlán en materia turística.

De enero a julio de este año, el alcalde morenista ha realizado ocho viajes, seis nacionales y dos al extranjero, lo que ha implicado un gasto solo en viáticos por 268 mil 618.83 pesos, lo que representa el 85.68 por ciento de lo gastado en este mismo concepto durante el 2021, de acuerdo a una datos proporcionados vía solicitud de acceso a la información.

El funcionario aseguró que pese a que su administración ha entrado en un proceso de austeridad, él no reducirá sus viajes ya que estos no son un gasto, sino una inversión. Gracias a sus viajes, afirmó, ha logrado atraer visitantes al puerto.

“Eso no tiene nada qué ver con la austeridad, tiene que ver con promoción, los viajes son una inversión, no es un gasto. Es una inversión, si no cómo tendríamos turistas, si no saliera a tocar puertas ¿A poco creen que llegan solos? No, discúlpame”, dijo en otra entrevista el pasado 10 de agosto.

¿INVERSIÓN O GASTO?

Lo importante de esos viajes, consideró el regidor Martin Pérez Torres, es que se generen inversiones, turismo o crecimiento económico para Mazatlán. Si eso no se logra de manera tangible, que se vea y que sea palpable, entonces no son inversiones, es gasto.

"Las inversiones las haces en torno a recuperar y obtener beneficios, si no lo podemos medir, pues entonces cómo", consideró el regidor del PAN.

Mazatlán tiene años que le ha ido bien en turismo, explicó, esto es resultado de la construcción de la carretera Mazatlán-Durango, lo que atrajo también inversión en el sector inmobiliario.

“El desarrollo del destino va más allá de los viajes que realiza el alcalde, no quiere decir que todas sus salidas han sido exitosas. Aunque le pese, le duela y chille, es producto de inversiones que hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto con la carretera Mazatlán-Durango; habrá que medir cuánto turismo llega y por dónde llega y les puedo asegurar que llega más turismo por esa carretera. No quiere decir que los está trayendo con sus viajes ¿o cuántos vuelos se han incrementado de Estados Unidos a Mazatlán?", precisó.

Del 22 al 25 de mayo acudió al Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

¿VIAJES SIN RESULTADOS?

El regidor indicó que se requiere de un estudio amplio, con métricas que precisen y donde se contraste lo gastado en los viajes contra las inversiones que han llegado a Mazatlán para determinar si ha habido resultados o no.

Citó de ejemplo cuando Benítez Torres fue al viaje de las vacunas (a Mission, Texas en agosto y septiembre del 2021). Al final, no llegó ninguna vacuna a Mazatlán.

En aquella ocasión el alcalde utilizó de argumento lo de las vacunas para ausentarse del 27 al 29 de agosto, en medio de la emergencia por un huracán. Después regresó a Texas, del 3 al 5 de septiembre, y volvió por tercera ocasión para un evento de “hermanamiento” con la ciudad de Mission, en octubre. Los gastos de ninguno de estos viajes están incluidos en la respuesta a la solicitud de acceso a la información.

"Deberían de hacer un balance, ellos tienen toda la información; cuando hay una fiesta, de Carnaval, Semana Santa, hablan de miles de millones de pesos, pero nunca presentan una tabla, nada más presentan una cifra donde desglosen en los rubros que se están considerando para sacar adelante la derrama económica del municipio, en los viajes es igual", comentó.

Pérez Torres coincidió con el alcalde en que sí se le debe apostar a la promoción del destino, siempre y cuando haya un plan estratégico, con metas, resultados y evaluaciones, pues mientras no haya eso será en vano lo que se haga, porque son tiros al aire.

El “Químico" se ha caracterizado por ser un "alcalde viajero”. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

SALIDAS DEL 2018 AL 2021

El 26 de diciembre del 2018 el “Químico” viajó a Culiacán, Sinaloa. El motivo fue: gestiones con el gobierno del estado, con un gasto total de 3 mil 724 pesos.

En el 2019 realizó 6 viajes regionales, 13 nacionales y uno internacional a Medellín, Colombia, al World Cities Summit Mayors Forum, con un gasto total de 396 mil 712.15 pesos.

En el 2020 realizó 6 viajes regionales, 6 nacionales y uno internacional, a Madrid, España a la Feria Internacional de Turismo, en los que se gastó 655 mil 083.18 pesos.

En el año 2021 realizó 7 salidas nacionales, entre ellas una a la Ciudad de México los días 26 y 27 de agosto, donde asistió a la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.; a la Conferencia Nacional de Municipios de México y al Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, eventos en los cuales supuestamente no se generaron gastos, ya que fue invitado.

Ese año hizo también un viaje Internacional a Mission, Texas, para el hermanamiento entre ambas ciudades, en el cual gastó 313 mil 494.15 pesos.





OCHO VIAJES EN EL 2022

Del 19 al 21 de enero del 2022, Benítez Torres viajó a León, Guanajuato, para participar en la toma de protesta del Consejo Directivo del Periodo 106 Concanaco México. Asistieron con él Sandy Michell Oceguera García, Nadia Guadalupe Rodríguez Velázquez, asistentes, y José David Ibarra Olmeda, chofer. Ahí gastó 37 mil 752.69 pesos.

El 9 de marzo estuvo en la Ciudad de México en el foro "Retos de la Pesca en México", acompañado de su asistente Nadia Guadalupe Rodríguez Velázquez y del secretario de presidencia, Loar Susek López Delgado. En total gastó 47 mil 613 pesos.

El 21 de marzo regresó a la Ciudad de México a la inauguración del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", junto a la Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez, lo que representó un gasto de 32 mil 511.90 pesos.

El 13 y 14 de mayo estuvo en Los Ángeles, California, en el evento de embajadores turísticos de Mazatlán en el mundo y nombramiento oficial de embajador turístico a Mr. Tempo (Jorge Cuevas). Lo acompañó su asistente Nadia Guadalupe Rodríguez Velázquez y se gastaron 28 mil 229.11 pesos.

Del 22 al 25 de mayo acudió al Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco, en el que fue acompañado por sus asistentes Dulce Abril Flores Maldonado y Sandy Michel Oceguera García, lo que representó un gasto de 85 mil 957.19 pesos.

Del 7 al 9 de junio viajó a Mérida, Yucatán, al evento Smart City Expo Latam Congress, junto a su asistente Dulce Abril Flores Maldonado, donde se gastó 5 mil 986 pesos; el 24 junio se trasladó a Florida, Estados Unidos, para visitar la planta Waste to Energy, con el fin de construir en el puerto algo similar para el tratamiento de la basura. Viajó solo y se gastó 24 mil 607.65 pesos.

Finalmente, el 14 julio se trasladó a Hidalgo de Parral, Chihuahua, a la inauguración de las "Jornadas Villistas" en su edición 2022. Lo acompañó su asistente Dulce Abril Flores Maldonado y se gastó 5 mil 961.29 pesos.









VIAJES POR AÑO

2018: 1

2019: 6

2020: 6

2021: 7

2022: 8

Total: 28





GASTOS POR AÑO

2018: 3,724 pesos.

2019: 396,712.15 pesos.

2020: 655,083.18 pesos

2021: 313,494.15 pesos.

2022: 268,618.83 pesos

Total: 1,637,632.31 pesos